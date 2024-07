El llamado de María Corina Machado a Nicolás Maduro antes de elecciones en Venezuela

El pasado 4 de julio inició la campaña electoral y culminará el 25 de julio, según el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE). El candidato de la oposición Edmundo González y la líder María Corina Machado recorren varios estados buscando respaldo.

Tras su paso por Anzoátegui y confiada en que ganarán las elecciones del 28 de julio. La líder opositora instó a Nicolás Maduro a que acepte un proceso de negociación para una transición ordenada y sostenible.

"Se acabó la era de la humillación en Venezuela. Vamos a una era de prosperidad y unidad. Vamos a una era donde vamos a vivir bien y vamos a trabajar juro. Nosotros lo que le ofrecemos a los venezolanos es trabajo, trabajo y más trabajo (...) No hay trucos, solo gente y voluntad de cambio. ¡Convertiremos ese deseo en votos, y esos votos en libertad!", escribió Machado en sus redes sociales.

La oposición ha recurrido a las redes sociales para transmitir sus concentraciones, conferencias de prensa, entre otros eventos. Los medios tradicionales y estatales hasta ahora no transmiten eventos encabezados por González y Machado.

Las elecciones en Venezuela serán el 28 de julio

Al menos 21 millones de venezolanos están registrados para sufragar en más de 15.000 centros electorales por todo el país en una votación de una sola vuelta y en la que el ganador alcanza el triunfo por mayoría simple.

Unos cuatro millones de venezolanos en edad de votar, mayores de 18 años, que forman parte de los 7,7 millones que han migrado en los últimos años, no pudieron registrarse para el proceso porque los consulados venezolanos no abrieron sus puertas o como en el caso de Estados Unidos, país con el que Caracas no tiene relaciones diplomáticas, era inviable el proceso de registro. Solo unos 69.200 venezolanos podrán votar en el extranjero.