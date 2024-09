Taylor Swift dijo que apoyará a Kamala Harris, por lo que Trump anunció consecuencias

Hace algunos días, el candidato por la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, pensó que tenía el apoyo de Taylor Swift, pues llegó a compartir en sus redes sociales imágenes hechas con IA, en donde la cantante invitaba a sus seguidores a votar por él. Sin embargo, ahora hay una postura oficial de la artista.

RELACIONADO Trump aseguró tener el apoyo de Taylor Swift con imágenes hechas por la IA

"Depositaré mi voto por Kamala Harris y Tim Walz en la elección presidencial de 2024. Votaré por Kamala Harris porque ella lucha por aquellos derechos y causas que yo creo necesitan una guerrera que las defienda”, publicó en Instagram la superestrella del pop, minutos después del primer debate televisado entre ambos candidatos.

El mensaje de Swift va acompañado de una foto suya con un gato y firmado como "mujer gato sin hijos", esto como respuesta hacia el insulto formulado por el candidato vicepresidencial de Trump, JD Vance, que describió así a Kamala Harris.

Donald Trump se pronunció y dice que Taylor Swift lo pagará en el mercado

El candidato republicano no tardó en reaccionar al mensaje de la popstar. "No he sido fan de Taylor Swift... Ella es muy liberal. Parece que siempre respalda a los demócratas y probablemente lo pagará con sus ventas en el mercado", declaró Trump a la cadena Fox News.

Entre tanto, Swift aseguró que las mencionadas imágenes generadas con inteligencia artificial compartidas por Trump la llevaron a pronunciarse.

“Me llevó a la conclusión de que tengo que ser muy transparente sobre mis planes para esta elección como votante. La forma más simple de combatir la desinformación es con la verdad", argumentó.

Taylor Swift y un nuevo desplante a los republicanos

Tanto la derecha como la izquierda en Estados Unidos suelen disputarse el apoyo de estas figuras tan reconocidas a nivel mundial, por lo que no es la primera vez que Taylor Swift está en el foco por situaciones políticas. Aunque casi siempre guardó silencio sobre el tema, de un tiempo para acá dejó clara su posición.

En 2018, Swift mostró su apoyo por el oponente demócrata de la ultraderechista Marsha Blackburn, en la carrera por el puesto de Senador por Tennessee. Además, en 2020 respaldó abiertamente al ahora presidente Joe Biden.