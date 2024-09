Debate entre Kamala Harris y Donald Trump: los mejores momentos que dejó el cara a cara

Los ojos del mundo están centrados en la carrera por la Casa Blanca. Kamala Harris y Donald Trump se vieron las caras en un debate organizado en Filadelfia que será clave para la elección de los votantes.

Kamala Harris y Donald Trump estuvieron en un debate que duró varias horas. Ambos le presentaron a los estadounidenses sus propuestas en economía, migración, salud, aborto, entre otros asuntos. También hubo momentos en los cuales tocaron temas sensibles.

El saludo entre ambos se dio con la iniciativa de Harris. La vicepresidenta se acercó al expresidente. El estrechón de manos le dio punto de partida a un debate que trazará el camino en la contienda.

Economía: el primer gran tema

Los moderadores David Muir y Linsey Davis pusieron el primer tema sobre la mesa: economía y vivienda en Estados Unidos. Harris tomó la palabra y enfatizó que su propuesta sobre este asunto estará enfocada en mejorar el costo de vida, incluyendo planes de fácil acceso para miles de norteamericanos.

Uno de los métodos mencionados por la vicepresidenta fue ampliar la cobertura de crédito fiscal. Durante su intervención, le lanzó las primeras pullas a su contrincante, asegurando que la administración de Joe Biden tuvo que “limpiar su desastre”.

La candidata demócrata afirmó que el expresidente dejó a Estados Unidos en un serio problema de desempleo, junto con “la peor epidemia de salud pública en el siglo”. Asimismo, criticó las propuestas económicas de Trump.

Con respecto al sector laboral, el republicano declaró que los puestos de trabajo se los estaban llevando los extranjeros, particularmente latinos y africanos. También dijo que este fenómeno migratorio ha sido un detonante para la criminalidad.

En materia económica, Trump enfatizó en la imposición de aranceles a otros países. Para este punto, el candidato también atacó a Harris, indicando que su política es ‘marxista’ y una total copia al programa de Biden, el presidente actual.

Adicionalmente, el republicado insistió que aplicará grandes recortes fiscales y que no apoya el Proyecto 2025. En este punto, recordó su ejercicio como presidente en el manejo de la pandemia.

El aborto generó polémica

Uno de los temas más polémicos fue el aborto, un asunto que despierta múltiples opiniones en la población norteamericana. La vicepresidenta señaló a Trump de decir mentiras sobre este tema, lo cual ha dejado efectos perjudiciales en la opinión pública.

“El Gobierno y Donald Trump no deberían decirle a una mujer qué hacer con su cuerpo”, esta fue una de las frases más contundentes de Harris. La vicepresidenta afirmó que varios estados ya cuentan con leyes contra el aborto libre y seguro, un gran paso.

Por su parte, el expresidente defendió su postura de prohibir el aborto a las seis semanas, normativa que será votada en Florida. “Los demócratas son radicales”, con esta afirmación, Trump criticó la visión de su contrincante.

En este momento, se presentó uno de los momentos más tensos en el debate. El republicano atacó a Tim Walz, la fórmula vicepresidencial de Harris. Trump afirmó que él “apoya la ejecución (muerte) después del nacimiento”. Sin embargo, la propia presentadora Davis lo interrumpió para decirle que en ningún estado es legal acabar con la vida de un bebé después de nacer.

Trump destacó el fallo de Roe V. Wade por la Corte Suprema, con el que cada estado tuvo la posibilidad de prohibir o no el aborto; pero declaró que no firmaría una prohibición nacional del aborto. En cambio, la demócrata dijo: “El pueblo cree que ciertas libertadores, en particular la libertad de tomar decisiones sobre el propio cuerpo, no deberían estar a cargo del gobierno”.

Situación migratoria

El tercer gran tema del debate fue la migración. Frente a este asunto, el republicano dijo que habrá una operación masiva contra 11 millones de inmigrantes. Del mismo modo, cuestionó la política de Biden sobre este punto, asegurando que permitió la entrada de más criminales extranjeros.

“En el resto del mundo el crimen ha bajado, y aquí se ha disparado (…) Tenemos millones de personas que llegan a nuestro país desde prisiones, cárceles, instituciones mentales y manicomios”, afirmó el republicano, señalando principalmente a la población venezolana.

Inclusive, los moderadores lo interrumpieron para decirle que, según cifras del FBI, los índices de criminalidad han bajado. Harris también dejó una frase: “Oírlo de alguien que es un acusado judicial”, refiriéndose al proceso adelantado contra Trump.

Otro tema clave fue el fracking. Por un lado, la vicepresidenta dijo que no lo prohibirá, una postura diferente a la que tenía antes. En la campaña de 2020, ella apoyó su prohibición, pero hoy cambió de opinión.

En ese momento, el republicano la atacó y dijo que si ella llega al poder “seguirá destruyendo el país y el combustible fósil morirá”.

Asalto al Capitolio

El ataque al Capitolio ocurrido en 2021 también estuvo sobre la mesa. Trump culpó a Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de no fortalecer la seguridad.

Harris dijo lo siguiente: “No volvamos atrás, es hora de dar la vuelta a la página. Mi campaña es para defender la democracia. Que quede claro, el candidato republicano ha dicho que en las elecciones puede haber un baño de sangre”.

Durante el debate tocaron otros temas, como el conflicto en la Franja de Gaza, la guerra de Rusia y Ucrania, Afganistán, las elecciones de 2020 (Trump no reconoció su derrota), líderes políticos cercanos a Estados Unidos, la salud, el cambio climático, entre otros.

Este fue el segundo debate, el primero fue el 27 de junio, pero para ese momento Biden todavía era el candidato demócrata. Las elecciones se desarrollarán el próximo 5 no noviembre. ¿Quién ganará?