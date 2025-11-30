Elecciones en Honduras: Trump amenaza con retirar la ayuda al país latino si no gana Asfura

Bajo la amenaza directa de Washington, Honduras acude hoy, 30 de noviembre, a las urnas para elegir presidente en unos comicios marcados por la tensión, las acusaciones cruzadas y un inédito giro en la campaña: la advertencia del presidente estadounidense Donald Trump, en la que condiciona su ayuda económica al triunfo del derechista Nasry “Tito” Asfura, argumentando que su gobierno “no malgastará” más dinero en el país.

Mientras el país se decide por un rumbo político, la propia campaña sufrió un vuelco inesperado en su recta final: Trump no solo proclamó que Asfura es “el único verdadero amigo de la libertad”, sino que presentó a sus rivales como amenazas ideológicas.

A Rixi Moncada la tildó de “comunista” que idolatra a Fidel Castro, mientras que a Salvador Nasralla lo calificó de “casi comunista” e “poco confiable”. Además, advirtió que una derrota del candidato nacionalista dejaría a Honduras en manos de Nicolás Maduro y “sus narcoterroristas”.

Incluso antes de esta intervención, el ambiente político ya estaba marcado por la desconfianza. Los tres principales aspirantes —Asfura, Moncada y Nasralla— se acusaron mutuamente de preparar un fraude, una dinámica que reavivó viejas fracturas en un país donde aún pesa el golpe de Estado de 2009. A la hora de votar, Moncada reiteró que solo reconocerá “el conteo de todas las actas de votación”, un procedimiento que puede tardar varios días.

Trump “echó leña al fuego” indultando al expresidente acusado de vínculos narcos, Orlando Hernández:

La decisión de Trump de indultar al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por narcotráfico, introdujo otra capa de polémica. La izquierda lo denunció como un perdón “tramitado” por élites políticas y económicas hondureñas ante “el mal desempeño” de sus candidatos.

Asfura, sin embargo, se desmarcó de Hernández asegurando que no tiene “ningún vínculo” con él y sugirió que el respaldo del presidente estadounidense podría traducirse en “beneficios” migratorios y económicos.

¿Cuándo se conocerán los resultados?

El proceso electoral ocurre en un país donde 6,5 millones de ciudadanos están habilitados para votar bajo un estado de excepción parcial vigente desde 2022. Con una economía sostenida en un 27% por remesas y con el 60% de la población en pobreza, Honduras carga además con la expansión del narcotráfico, que dejó de usar su territorio solo como ruta y también lo convirtió en productor de cocaína.

La comunidad internacional mira de cerca este escenario. Estados Unidos reiteró que reaccionará con “firmeza” ante cualquier irregularidad, mientras la OEA y la Unión Europea desplegaron a sus observadores. Las urnas, vigiladas por militares, permanecerán abiertas hasta las 23H00 GMT, y el Consejo Nacional Electoral ha prometido divulgar los primeros resultados esta misma noche.