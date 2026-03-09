Tensión en Medio Oriente completa nueve días de guerra: Trump habla de un conflicto “casi terminado”

La guerra en Medio Oriente entra en su noveno día con nuevos movimientos militares, advertencias diplomáticas y efectos directos en la economía mundial, especialmente en el precio del petróleo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista que el conflicto con Irán estaría “prácticamente terminado”. El mandatario incluso señaló que su administración evalúa levantar algunas sanciones relacionadas con el petróleo para garantizar el suministro global y evitar mayores impactos en el mercado energético.

Sin embargo, la situación en la región continúa siendo tensa. Mientras Washington habla de una posible desescalada, otros actores internacionales han elevado el tono de sus advertencias.

Uno de ellos fue el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, quien lanzó un mensaje directo a Teherán luego de que defensas aéreas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte derribaran un segundo misil balístico iraní que ingresó a su espacio aéreo.

El mandatario turco advirtió que Irán no debe insistir en este tipo de acciones y anunció que su país evaluará junto a la OTAN y otros aliados nuevas medidas para reforzar la seguridad regional. Entre las opciones está la creación de una misión de escolta marítima con la participación de países europeos y socios internacionales.

Movilizaciones en Irán y respaldo al nuevo líder

Mientras continúan las tensiones militares, miles de personas salieron a las calles de Teherán para manifestar su apoyo al nuevo líder supremo, Mahmoud Ahmadinejad. Durante las movilizaciones, los asistentes ondearon banderas y retratos en respaldo al liderazgo político en medio del conflicto.

Las manifestaciones reflejan el clima interno en Irán, donde el gobierno busca mostrar respaldo popular frente a las presiones internacionales y las acciones militares en la región.

Impacto en el precio del petróleo y efectos en Colombia

El conflicto también ha tenido efectos inmediatos en los mercados energéticos. Durante los últimos días, el precio internacional del petróleo llegó a alcanzar los 119 dólares por barril, aunque finalmente cerró cerca de los 90 dólares.

Expertos advierten que si el precio del crudo se mantiene alrededor de los 100 dólares por barril, países como Colombia podrían enfrentar presiones para ajustar el precio de la gasolina.

En ese escenario, el Gobierno colombiano tendría que reconsiderar su estrategia de reducción de precios del combustible para evitar ampliar el déficit del fondo de estabilización. Analistas estiman que el ajuste podría ser de cerca de 2.000 pesos, lo que llevaría el promedio nacional del galón de gasolina a niveles cercanos a los 17.500 pesos.

Así, mientras el conflicto entra en su noveno día, el impacto ya se siente no solo en Medio Oriente, sino también en la economía global y en los bolsillos de los ciudadanos en distintos países.