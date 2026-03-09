Así fue el encuentro de Trump y la comunidad venezolana en Florida: terminó comprando arepas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo un encuentro privado con ciudadanos venezolanos, cubanos y nicaragüenses en el reconocido restaurante El Arepazo, ubicado en el sector de Doral, en Florida.

En este lugar, compartió con algunos de los comerciantes quienes le aplaudieron tras su llegada e incluso corearon el nombre del país norteamericano. Uno de los hechos más llamativos, es que Trump terminó encargando comida venezolana para su cena.

Trump comprando arepas venezolanas

El mandatario venezolano se acercó a uno de los puntos de este establecimiento y consultó sobre una recomendación para cenar. Allí terminó ordenando unas arepas para llevar en su regreso a Washington en el Air Force One.

"Gracias por venir, señor presidente", escribieron desde las cuentas oficiales del restaurante que atendió a Trump. Cabe recordar que este punto no solo es emblemático para la comunidad latina, sino que también ha servido como punto de referencia para manifestaciones venezolanas.

Trump y su encuentro en El Arepazo

De acuerdo a lo reportado por medios locales, en el encuentro también estuvo la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, la primera hispana en ganar esa alcaldía.

El encuentro de Trump y la comunidad latina en Miami se dio luego de una rueda de prensa en donde el mandatario republicano entregó los avances sobre las acciones de las tropas estadounidenses en el conflicto de Oriente Medio.