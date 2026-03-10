CANAL RCN
Colombia

Cae fábrica de tecnología pirata en Bogotá: Policía incautó miles de insumos ilegales

La Policía Nacional de Colombia dio un golpe a la falsificación tecnológica en Bogotá.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
12:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En una operación eficaz contra las redes de falsificación que operan en la capital del país, la Policía Nacional, en conjunto con la DIAN y la Fiscalía General de la Nación, logró desmantelar una red dedicada a la producción y distribución ilegal de insumos tecnológicos.

Los operativos, desarrollados en las localidades de Barrios Unidos y Los Mártires, resultaron en la incautación de más de 25.000 unidades de productos que suplantaban la identidad de una reconocida multinacional de tecnología.

VIDEO | Así pretendían esconder tres kilos de cocaína en aros de baloncesto en El Dorado
RELACIONADO

VIDEO | Así pretendían esconder tres kilos de cocaína en aros de baloncesto en El Dorado

La intervención consistió en seis diligencias de registro y allanamiento ejecutadas de manera simultánea. Según el reporte oficial, las autoridades impactaron cinco establecimientos comerciales y una vivienda que había sido adaptada clandestinamente como fábrica y centro de acopio.

Policía incautó miles de insumos ilegales

Entre los elementos incautados, valorados comercialmente en 2.743.000 dólares, se encuentran:

  • Cajas planas y sellos adhesivos.
  • Hologramas y etiquetas de seguridad falsificadas.
  • Planchas de impresión y tóner.
  • Impresoras y tintas de alta gama para el armado ilícito de mercancías.

Además del material publicitario y tecnológico, durante los registros se halló un proveedor para pistola calibre 9 mm con siete cartuchos, lo que vincula estas actividades comerciales ilícitas con estructuras criminales que poseen capacidad de fuego.

El director de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, fue enfático en señalar que no se permitirá que estas organizaciones sigan defraudando al Estado. "Quien pretenda vulnerar la propiedad industrial será identificado, judicializado y llevado ante la justicia", afirmó el alto oficial.

Inpec intervino 122 cárceles del país incautando celulares, drogas y elementos prohibidos antes de las elecciones
RELACIONADO

Inpec intervino 122 cárceles del país incautando celulares, drogas y elementos prohibidos antes de las elecciones

Por su parte, el coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez, director de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), advirtió sobre los riesgos que corren los ciudadanos al adquirir estos productos.

"El uso de productos falsificados no solo pone en riesgo el funcionamiento de los equipos, sino también la seguridad de la información y la integridad del mercado", señaló Carrillo, haciendo un llamado a la compra en canales autorizados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cartagena

¿Qué pasó con los caballos cocheros de Cartagena?: UdeA los adoptó

Elecciones en Colombia

“Va a ser un Marco Rubio en mi gobierno”: Abelardo de la Espriella sobre su fórmula vicepresidencial

Bogotá

Hombre habría simulado un accidente para esconder el asesinato de una mujer y su bebé en Bogotá

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Hermana de Yina Calderón reveló emotivo video de Yeison Jiménez en su avioneta antes de su muerte

Este 10 de marzo se están cumpliendo dos meses del accidente aéreo en el que falleció el artista junto a los integrantes de su equipo de trabajo.

Finanzas personales

Bancos en el país vuelven a lanzar CDT con más del 13% de rentabilidad: conozca las opciones

Conozcas las entidades que ofrecen tasas de interés por encima del 13%.

Junior de Barranquilla

Junior vs. Nacional, fecha 3 de la Liga BetPlay: hora y canal para ver EN VIVO

Irán

Tras diez días de guerra Irán se niega a rendirse o permitir el suministro de petróleo

Enfermedades

Autoridades alertan el aumento de casos por paperas en Estados Unidos