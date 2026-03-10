Cae fábrica de tecnología pirata en Bogotá: Policía incautó miles de insumos ilegales

En una operación eficaz contra las redes de falsificación que operan en la capital del país, la Policía Nacional, en conjunto con la DIAN y la Fiscalía General de la Nación, logró desmantelar una red dedicada a la producción y distribución ilegal de insumos tecnológicos.

Los operativos, desarrollados en las localidades de Barrios Unidos y Los Mártires, resultaron en la incautación de más de 25.000 unidades de productos que suplantaban la identidad de una reconocida multinacional de tecnología.

La intervención consistió en seis diligencias de registro y allanamiento ejecutadas de manera simultánea. Según el reporte oficial, las autoridades impactaron cinco establecimientos comerciales y una vivienda que había sido adaptada clandestinamente como fábrica y centro de acopio.

Policía incautó miles de insumos ilegales

Entre los elementos incautados, valorados comercialmente en 2.743.000 dólares, se encuentran:

Cajas planas y sellos adhesivos.

Hologramas y etiquetas de seguridad falsificadas.

Planchas de impresión y tóner.

Impresoras y tintas de alta gama para el armado ilícito de mercancías.

Además del material publicitario y tecnológico, durante los registros se halló un proveedor para pistola calibre 9 mm con siete cartuchos, lo que vincula estas actividades comerciales ilícitas con estructuras criminales que poseen capacidad de fuego.

El director de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, fue enfático en señalar que no se permitirá que estas organizaciones sigan defraudando al Estado. "Quien pretenda vulnerar la propiedad industrial será identificado, judicializado y llevado ante la justicia", afirmó el alto oficial.

Por su parte, el coronel Mauricio Andrés Carrillo Álvarez, director de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), advirtió sobre los riesgos que corren los ciudadanos al adquirir estos productos.

"El uso de productos falsificados no solo pone en riesgo el funcionamiento de los equipos, sino también la seguridad de la información y la integridad del mercado", señaló Carrillo, haciendo un llamado a la compra en canales autorizados.