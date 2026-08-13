Empleados del sector público en Venezuela trabajaran cuatro horas al día por déficit energético

Con un déficit mayor a los 3.700 megavatios, el gobierno venezolano aplicó un drástico recorte en el horario del sector público para frenar la sobrecarga de la red nacional.

La brecha alcanzó un punto crítico el martes 11 de agosto, cuando la demanda se disparó a 15.726 MW frente a una capacidad de generación que apenas ronda los 12.000 MW, marcando el pico operativo más alto en lo que va de 2026.

Para contener el impacto del consumo sobre el sistema, la administración pública pasó a laborar bajo un esquema de días alternos —un día de trabajo por uno de descanso— y, en un último movimiento del Gobierno interino, se redujo la jornada a cuatro horas y media por día, entre las 08:00 a.m. y las 12:30 del mediodía.

De las nuevas restricciones, únicamente, quedaron exentos los servicios esenciales, entre ellos la red sanitaria.

Apagones en todo el país han aumentado el malestar social:

"El plan de ahorro es justamente para poder apaciguar la demanda mientras nosotros avanzamos en recuperar más megavatios al sistema", sostuvo la presidenta interina Delcy Rodríguez, argumentando que el consumo desmedido responde a las elevadas temperaturas derivadas de la emergencia climática y a un repunte en la actividad económica.

El plan de contingencia se produce en medio de un clima de malestar social reflejado en frecuentes manifestaciones en diversos estados. Aunque el interior del país padece desde hace años cortes prolongados que expertos atribuyen a la falta de mantenimiento e insuficiencias en la gestión de la infraestructura, los racionamientos comenzaron a golpear en las últimas semanas a la capital venezolana: Caracas, que, hasta hace poco, había estado protegida de las fallas sistemáticas.

La administración Rodríguez firmó nuevos acuerdos para incrementar la generación de energía:

El anuncio sobre el nuevo “plan de ahorro” se dio a conocer el miércoles 12 de agosto en el estado Bolívar, cuando la mandataria interina formalizó un convenio con la compañía privada argentina IMPSA para reactivar y culminar la central hidroeléctrica de Tocoma.

El Ejecutivo, además, firmó acuerdos complementarios con la firma General Electric orientados a elevar la generación eléctrica en el país.