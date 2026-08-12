Sismo de 5.7 en las costas del Pacífico se sintió en El Salvador, Honduras y Nicaragua

Un sismo de magnitud 5,7 se registró este miércoles en Centroamérica, afectando a El Salvador, Honduras y Nicaragua.

El movimiento telúrico ocurrió a las 6:30 de la tarde hora local con epicentro en las costas del océano Pacífico, frente al departamento de Usulután, a unos 160 kilómetros al sur de San Salvador, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El temblor se produjo a una profundidad de 56,8 kilómetros y generó alarma entre la población, aunque no se reportaron víctimas ni daños materiales.

Epicentro y registros oficiales

El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador informó que el evento alcanzó una magnitud de 5,7 frente a la costa de Usulután y descartó amenaza de tsunami para el país.

El movimiento también fue percibido en Honduras y Nicaragua, donde las autoridades de protección civil confirmaron que no hubo afectaciones en infraestructuras.

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Sismo de 5.5 dos días después del terremoto de 7.4 en Colombia

El sismo ocurre apenas dos días después del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, que ha dejado hasta ahora 265 muertos, unos 3.500 heridos y cerca de 500 desaparecidos, según el último balance del presidente Abelardo de La Espriella.

Centroamérica es una zona altamente sísmica debido a la convergencia de las placas tectónicas Caribe y Cocos, además de fallas geológicas locales que suelen provocar movimientos de tierra de manera recurrente.