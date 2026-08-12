CANAL RCN
Internacional

Sismo de 5.7 en las costas del Pacífico se sintió en El Salvador, Honduras y Nicaragua

Las autoridades de protección civil en los países centroamericanos confirmaron que no hubo víctimas ni afectaciones en infraestructuras.

Foto: Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador

Noticias RCN

AFP

agosto 12 de 2026
09:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un sismo de magnitud 5,7 se registró este miércoles en Centroamérica, afectando a El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Servicio Geológico Colombiano aclara que no hay relación entre sismo de 7.4 y actividad volcánica del Puracé
RELACIONADO

Servicio Geológico Colombiano aclara que no hay relación entre sismo de 7.4 y actividad volcánica del Puracé

El movimiento telúrico ocurrió a las 6:30 de la tarde hora local con epicentro en las costas del océano Pacífico, frente al departamento de Usulután, a unos 160 kilómetros al sur de San Salvador, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El temblor se produjo a una profundidad de 56,8 kilómetros y generó alarma entre la población, aunque no se reportaron víctimas ni daños materiales.

Hallaron sin vida a Violeta y su abuela, sepultadas al desplomarse su edificio en Cali
RELACIONADO

Hallaron sin vida a Violeta y su abuela, sepultadas al desplomarse su edificio en Cali

Epicentro y registros oficiales

El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador informó que el evento alcanzó una magnitud de 5,7 frente a la costa de Usulután y descartó amenaza de tsunami para el país.

El movimiento también fue percibido en Honduras y Nicaragua, donde las autoridades de protección civil confirmaron que no hubo afectaciones en infraestructuras.

Alerta de emergencia sanitaria por exposición de restos humanos en cementerio de Pereira tras terremoto
RELACIONADO

Alerta de emergencia sanitaria por exposición de restos humanos en cementerio de Pereira tras terremoto

Sismo de 5.5 dos días después del terremoto de 7.4 en Colombia

El sismo ocurre apenas dos días después del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, que ha dejado hasta ahora 265 muertos, unos 3.500 heridos y cerca de 500 desaparecidos, según el último balance del presidente Abelardo de La Espriella.

Centroamérica es una zona altamente sísmica debido a la convergencia de las placas tectónicas Caribe y Cocos, además de fallas geológicas locales que suelen provocar movimientos de tierra de manera recurrente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Terremoto

Emiratos Árabes Unidos se suma a la ayuda para Colombia: así lo anunció el presidente De La Espriella

Boxeo

Fallece leyenda del deporte puertorriqueño

Estados Unidos

Estados Unidos prepara operaciones terrestres contra el narcotráfico en Latinoamérica

Otras Noticias

Ministerio de la Igualdad

Gobierno designa a John Milton Rodríguez como liquidador del Ministerio de Igualdad

El decreto establece que Rodríguez González recibirá la remuneración correspondiente al cargo de ministro.

Resultados lotería

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 13 de agosto de 2026

Consulte los resultados de las loterías de Bogotá y Quindío de este jueves 13 de agosto de 2026. Revise los números ganadores y las series.

James Rodríguez

"Seré el primero en entregar apoyos": James Rodríguez llama a reconstruir Colombia tras el terremoto

Artistas

Feid y Ryan Castro anunciaron reprogramación de sus conciertos tras terremoto

Organización Mundial de la Salud

Desinformación en salud: riesgos de consejos falsos en internet