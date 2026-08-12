Dos soldados murieron tras accidente de helicóptero militar en Texas

Un helicóptero de ataque AH-64E Apache del Ejército de Estados Unidos se estrelló este miércoles en un campo de Salado, Texas, provocando la muerte de los dos pilotos que iban a bordo. La aeronave estaba asignada a la base militar de Fort Hood, que confirmó el hecho en un comunicado oficial.

RELACIONADO Estados Unidos apoyará las operaciones militares de Colombia contra el narcotráfico

“El personal de Fort Hood permanece en el lugar trabajando en coordinación con los servicios de emergencia locales”, señaló la base, que añadió que las identidades de los fallecidos se mantendrán en reserva hasta que se notifique a sus familiares.

Choque violento y operativo de emergencia

El accidente ocurrió alrededor de la 1:35 p.m., hora local, y obligó a evacuar la zona por el incendio que se desató tras el impacto. Según Cliff Coleman, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Bell, “se estrelló en un campo, y se podía notar que fue un choque violento”.

RELACIONADO Liga Árabe rechaza el reconocimiento de Colombia de la soberanía israelí sobre los Altos de Golán

Imágenes de la escena mostraron restos esparcidos entre el terreno quemado, mientras los bomberos intentaban sofocar las llamas. El helicóptero no impactó ninguna estructura ni personas en tierra.

Equipos de emergencia locales, personal militar y agentes del orden se desplegaron en el área, ubicada a menos de 20 millas de Fort Hood. “Nuestra prioridad inmediata es asegurar el sitio y apoyar los esfuerzos iniciales de respuesta”, declaró el general de brigada Ethan Diven, comandante general interino.

Sin causas claras del siniestro

Hasta el momento, el Ejército no se ha referido a las causas del accidente ni a las actividades que realizaba la aeronave. El AH-64 Apache, introducido en 1984 y modernizado en varias ocasiones, está diseñado para transportar misiles Hellfire, cohetes aéreos y proyectiles de cañón de 30 milímetros.

Este hecho ocurre apenas dos meses después de que un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea estadounidense se estrellara en California, causando la muerte de las ocho personas que viajaban a bordo.