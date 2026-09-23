“En Venezuela habrá elecciones”: confirmó Delcy Rodríguez en la ONU

Sobre las 6:20 de la tarde de este 23 de septiembre, Delcy Rodríguez, la presidenta interina del régimen de Nicolás Maduro, confirmó que en Venezuela habrá elecciones presidenciales.

De acuerdo con la información extraoficial que se maneja, en la reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, se habría llegado al acuerdo de la celebración de nuevos comicios.

Aunque no entregó detalles específicos de la fecha en la que se realizarían las nuevas elecciones, sin embargo, en medio de su intervención, hizo una analogía que podría interpretarse y relacionarse con los esperados comicios que hace parte de la transición democrática de un país que ha sufrido por más de 20 años el poder de la tiranía.

Este 16 de diciembre se cumplirán 200 años del llamado angustiado del libertador Simón Bolívar al pueblo de Venezuela para salvarlo de la disolución la división y la guerra civil. Dijo: 'Venezolanos seréis consultados para que digáis cuándo dónde y en qué términos queréis celebrar la Gran convención Nacional, allí el pueblo ejercerá libremente su omnipotencia, allí decretará sus leyes fundamentales tan solo él conoce su bien y es dueño de su suerte'.

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