La Universidad Nacional de Colombia, la institución educativa más grande del país enfrenta una situación inédita: las cifras de aspirantes para el presente período de admisión son las más bajas registradas en dos décadas. Comparado con 2019, la reducción alcanza aproximadamente el 48% de los interesados en ingresar a la universidad pública.

Universidad Nacional registró la cifra más baja de aspirantes en los últimos 20 años

Mario Alberto Pérez, director nacional de admisiones de la Universidad Nacional, confirmó estos datos y explicó que se trata de "un fenómeno multifactorial" que requiere análisis desde diferentes ángulos. Según Pérez, esta situación no es exclusiva de la institución, sino que refleja una tendencia nacional en la educación superior colombiana.

Entre los factores que explican esta disminución, el directivo destacó el aspecto demográfico. Un estudio de la Universidad Javeriana reveló que entre 2019 y 2024 cerraron más de 900 colegios en Colombia, tanto públicos como privados, lo que impacta directamente en el número de personas que buscan una educación superior.

Pérez también mencionó los cambios en los intereses de formación de los jóvenes bachilleres. "Hay otras alternativas, la educación y la formación virtual", señaló, añadiendo que el requisito de ser profesional para ingresar al mercado laboral ha cambiado respecto a años anteriores.

A pesar de la reducción, la Universidad Nacional mantiene una proporción significativa entre aspirantes y cupos disponibles. "La universidad sigue teniendo muchísimos más aspirantes que cupos", afirmó el director de admisiones, quien agregó que el índice de absorción sigue siendo uno de los más bajos del país, es decir, la relación entre aspirantes y cupos disponibles permanece alta.

El funcionario también advirtió sobre la concentración de la demanda: "Tenemos más de 107 programas curriculares que se le ofrece a toda la comunidad, pero la mayoría de las aspirantes se concentran en muy pocos programas".

Según Pérez, la caída general comparada con el período previo a la pandemia es de aproximadamente 40%.

En diálogo con este medio, el director nacional de admisiones de la institución explicó a qué se debe el fenómeno.

Sin embargo, aclaró que existen procesos de admisión especial programados que podrían elevar las cifras finales a niveles similares a los posteriores a la pandemia, mostrando una tendencia a la estabilización.

El director de admisiones enfatizó la necesidad de sincronizar la oferta universitaria con las necesidades del país y los intereses de los bachilleres. "Hay un reto en la educación superior y es hacer entender a nuestros bachilleres por qué es importante formarse profesionalmente", concluyó.