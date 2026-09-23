¿Qué busca Colombia con el Escudo de las Américas? Restrepo explicó el objetivo

Un portafolio de 176 proyectos colombianos y oportunidades de inversión que, según el Gobierno, superan los US$150.000 millones fue uno de los principales componentes de la agenda de José Manuel Restrepo en Nueva York.

El vicepresidente presentó estas iniciativas ante empresarios internacionales como parte de la denominada Misión Crecer, con la que busca impulsar inversión, productividad, empleo y crecimiento económico.

La propuesta reúne proyectos de sectores como energía, infraestructura, logística, agroindustria, turismo, industria y programación.

¿Qué presentó Colombia en el Escudo de las Américas?

Restrepo expuso el portafolio ante cerca de 40 altos ejecutivos en la sede del Council of the Americas, ubicada en Park Avenue.

La presentación hizo parte de una agenda empresarial que también incluyó encuentros con el Council of the Americas, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), el Foro Económico Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Entre las compañías representadas estuvieron Apple, Intel, AB InBev, Pfizer, Merck, Visa, Citi, Cargill, Lockheed Martin, Mars, Valero Energy y The AES Corporation. También participaron representantes de Corporación América, Integra Capital y American Tower Corporation.

El propósito planteado por el vicepresidente fue convertir las oportunidades identificadas en Colombia en nuevos procesos de inversión que tengan impacto en la productividad, el empleo y la economía.

¿Qué busca la Misión Crecer?

La estrategia presentada en Nueva York parte de una apuesta por aumentar la participación de la inversión privada en el crecimiento económico.

Restrepo sostuvo que la expansión de la economía no debería depender de un aumento del endeudamiento o del gasto público y defendió la necesidad de generar condiciones para atraer capital.

Ese planteamiento estuvo acompañado por una idea que el funcionario expresó al explicar los beneficios que, desde la perspectiva del Gobierno, puede generar la llegada de nuevas inversiones: “Si hay inversión, hay empleo, hay beneficio social”.

La agenda económica de Nueva York estuvo así concentrada en mostrar a inversionistas internacionales un conjunto amplio de oportunidades disponibles en Colombia.

¿Qué papel tiene el Escudo de las Américas?

Además de la promoción de inversiones, Restrepo participó en una reunión relacionada con el Escudo de las Américas, en la que Colombia intervino como integrante más reciente de la iniciativa.

De acuerdo con lo explicado por el vicepresidente, durante el encuentro se abordaron compromisos relacionados con seguridad, lucha contra el crimen organizado y combate al narcotráfico, así como asuntos de seguridad económica y cooperación tecnológica.

Restrepo destacó también la posibilidad de fortalecer cadenas de valor asociadas a minerales críticos y desarrollar trabajos conjuntos en materia de tecnología.

Al referirse a la incorporación de Colombia, el funcionario puso énfasis en la cooperación económica y en la inversión. Según su explicación, la alianza puede abrir oportunidades para fortalecer las relaciones entre los países participantes en distintos campos.

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El vicepresidente presentó la participación del país en la alianza desde una perspectiva que combina seguridad y desarrollo económico. También señaló que existen valores compartidos entre las naciones participantes alrededor de la democracia, la libertad y la iniciativa privada.

Su agenda en Nueva York reunió así dos asuntos diferentes: por un lado, la presentación internacional de proyectos colombianos para atraer capital; por otro, la participación del país en conversaciones sobre seguridad, lucha contra el crimen organizado, narcotráfico, economía y tecnología.

La propuesta de inversión y la vinculación al Escudo de las Américas formaron parte de la agenda internacional que Restrepo desarrolló durante su representación de Colombia en Nueva York.