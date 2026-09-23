¿Quién será el nuevo capitán de la Selección Colombia? Néstor Lorenzo lo confirmó

La Selección Colombia iniciará el próximo sábado 26 de septiembre una nueva era en su historia después de la participación en la Copa Mundial 2026 y el posterior retiro de James Rodríguez, capitán de la selección mayor hasta el último partido que se disputó con la 'tricolor'.

Entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre, la selección dirigida por Néstor Lorenzo enfrentará tres partidos amistosos correspondientes a la fecha FIFA y, dentro de los jugadores convocados por el entrenador argentino, hay muchas nuevas caras con el fin de darle la oportunidad a jóvenes promesas del fútbol colombiano de acercarse a la selección mayor, junto con otros nombres de experiencia que hicieron parte del plantel en el último Mundial.

¿Quién será el nuevo capitán de la Selección Colombia?

Con el retiro de James Rodríguez, la capitanía del equipo quedó vacante y Néstor Lorenzo confirmó quién tendrá la responsabilidad de liderar al equipo; en entrevista para Deportes RCN, Lorenzo respondió que Dávinson Sánchez sería el encargado de ser el capitán, en principio, en el primer partido amistoso de la selección vs. México.

"Ahí está Dávinson, que tiene una actitud de líder que siempre lo ha manifestado y creo que la cinta va a ser para él en este partido", dijo el estratega.

Como jugador de la Selección Colombia, Sánchez ha disputado 84 partidos entre amistosos y oficiales con cuatro goles anotados; su debut con el equipo mayor fue en 2016.

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Próximos partidos de la Selección Colombia

En la próxima fecha FIFA programada entre septiembre y octubre, la Selección Colombia jugará tres partidos amistosos: el próximo 26 de septiembre vs. México a las 8 de la noche; el viernes 2 de octubre enfrentará a Paraguay a las 7 p. m. y el martes 6 a las 6:45 de la tarde a Perú. Los tres compromisos se disputarán en territorio estadounidense.