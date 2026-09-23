El Niño podría causar 451.000 muertes relacionadas con el calor en el mundo

El fenómeno meteorológico de El Niño podría provocar alrededor de 451.000 muertes adicionales relacionadas con el calor en todo el mundo hasta febrero, debido al aumento de las temperaturas globales, según proyecciones científicas divulgadas este miércoles.

El fenómeno natural, declarado en junio y cuyo pico se espera para finales de año, podría convertirse en uno de los episodios de El Niño más intensos jamás registrados.

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¿Cómo afecta El Niño a las temperaturas?

El Niño se produce cuando aumentan las temperaturas de las aguas superficiales del océano Pacífico. Este cambio modifica los patrones meteorológicos y los vientos, generando repercusiones en las precipitaciones y las temperaturas de diferentes regiones del planeta.

De acuerdo con las estimaciones del Climate Impact Lab, de la Universidad de Chicago, los países en desarrollo serían los más afectados por el incremento de la mortalidad relacionada con el calor durante el periodo comprendido entre junio y febrero.

Las cifras corresponden a proyecciones que todavía no han sido revisadas por otros expertos y que serán publicadas próximamente en una revista científica.

Estas serían las regiones más afectadas

Según los cálculos del Climate Impact Lab, la región del Sahel, en África, podría registrar aproximadamente 66.800 muertes adicionales relacionadas con el calor frente a un año normal. Cerca de la mitad de ese número correspondería a Nigeria.

Otros países y regiones también enfrentarían un aumento significativo de la mortalidad asociada a las altas temperaturas:

Indonesia: 19.300 muertes adicionales.

Filipinas, Vietnam, Tailandia y Camboya: 19.400 en conjunto.

India: 15.800.

Brasil: 13.300.

Las estimaciones fueron elaboradas a partir de investigaciones que analizaron la relación entre la temperatura y el exceso de mortalidad en 24.378 regiones, teniendo en cuenta factores como las condiciones climáticas locales y la vulnerabilidad de cada territorio.

Posteriormente, los investigadores cruzaron esos resultados con proyecciones de temperatura a largo plazo para calcular las muertes adicionales que podrían atribuirse al fenómeno de El Niño frente al promedio registrado entre 1996 y 2025.

La alerta de Naciones Unidas

La proyección se conoce después de que las Naciones Unidas alertaran el 22 de septiembre sobre la "importante amenaza" que representan las múltiples consecuencias potenciales de El Niño para la salud.

El aumento de las temperaturas no sería el único riesgo. El fenómeno también puede agravar determinadas enfermedades relacionadas con el calor y deteriorar la calidad del aire debido a los incendios.

Además, las sequías y las inundaciones asociadas a los cambios en los patrones meteorológicos pueden incrementar los riesgos de malnutrición y cólera en las poblaciones afectadas.