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Juez de EE. UU. evalúa demanda de CNN, MS NOW y Politico para recuperar acceso a la Casa Blanca.

La decisión que adopte el juez podría tener implicaciones relevantes para la relación entre la Casa Blanca y los medios de comunicación.

Donald Trump presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca
FOTO: AFP

Noticias RCN

AFP

septiembre 23 de 2026
04:20 p. m.
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Un juez federal de Estados Unidos celebró este miércoles una audiencia para evaluar la demanda presentada por CNN, MS NOW y Politico, medios que buscan recuperar el acceso a la Casa Blanca después de que el presidente Donald Trump les retirara sus credenciales de prensa.

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Los tres medios acudieron a los tribunales luego de que Trump ordenara el pasado viernes prohibirles el ingreso a la sede presidencial, una decisión que justificó como una respuesta a la difusión de lo que calificó como “noticias falsas”. Ante esta medida, las organizaciones periodísticas solicitaron una orden de restricción temporal para frenar la aplicación del veto.

En su demanda, los medios sostienen que la decisión constituye una vulneración directa de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de prensa. Según argumentaron ante el tribunal, la prohibición representa “un ataque directo” a los principios constitucionales fundamentales del país.

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Los medios alegan violación de la libertad de prensa

Los periodistas de CNN, MS NOW y Politico denunciaron que el sábado se les negó la entrada a la Casa Blanca y que, además, les fueron confiscados sus pases de acceso.

La audiencia quedó en manos del juez de distrito Timothy Kelly, quien fue designado para el cargo durante el primer mandato de Trump. El proceso comenzó a las 15:30 hora local de Washington y contó con la participación de representantes legales de los medios de comunicación y del Gobierno estadounidense.

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El caso recuerda una disputa similar ocurrida durante la primera presidencia de Trump, cuando el mismo juez ordenó restituir temporalmente el acceso a un corresponsal de CNN cuyo pase de prensa había sido revocado por la Casa Blanca.

La Casa Blanca defiende la medida como una facultad presidencial

En documentos judiciales presentados en las últimas horas, el Departamento de Justicia defendió la actuación del mandatario al afirmar que el presidente tiene la facultad de controlar quién puede acceder a espacios presidenciales restringidos, incluido el Despacho Oval.

“El acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho”, señaló el Gobierno en su argumentación ante el tribunal.

De manera paralela, la Oficina de Prensa de la Casa Blanca envió una carta a CNN en la que acusó a la cadena de difundir “falsedades verificables” relacionadas con temas de seguridad nacional y de publicar información sensible o clasificada. Señalamientos similares fueron dirigidos contra MS NOW y Politico.

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Entre los ejemplos citados por la Administración figuran artículos sobre la guerra de Irán y una publicación relacionada con los planes de Trump para construir un búnker militar bajo el proyectado salón de baile del Ala Este de la Casa Blanca, información que, según el Gobierno, revelaba detalles de construcción considerados “ultrasecretos”.

La decisión que adopte el juez podría tener implicaciones relevantes para la relación entre la Casa Blanca y los medios de comunicación, en medio de una nueva confrontación entre la Administración Trump y varias de las principales organizaciones periodísticas del país.

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