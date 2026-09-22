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Niña de seis años necesita prótesis: perdió su pierna tras ser arrollada por un camión

Elizabeth fue atropellada por un camión hace dos meses. Su madre solicita ayuda para conseguir una silla de ruedas y una prótesis.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2026
08:39 p. m.
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Un accidente de tránsito que se registró hace dos meses en el barrio Divino Niño de Soacha transformó radicalmente la vida de Elizabeth, una niña de seis años que perdió una pierna tras ser embestida por un camión.

Su madre, Paola, busca ahora la solidaridad de la comunidad para conseguir una silla de ruedas y una prótesis que permitan a su hija adaptarse a su nueva realidad.

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Niña de seis años pide ayuda tras fuerte accidente

El accidente traumático ocurrió cuando un camión se deslizó por una pendiente en el barrio Divino Niño de Soacha, atropellando a Elizabeth, su hermana Nicole de nueve años, su madre Paola y otros menores. "Sentí que se me iba todo", relató Paola al recordar el momento del impacto.

Los médicos no pudieron salvar la pierna de Elizabeth, a quien sus seis hermanos llaman cariñosamente "Eli".
Nicole, la hermana mayor, sufrió una fractura de fémur y se recupera progresivamente con ayuda de muletas.

Sin embargo, las secuelas del accidente se extienden más allá de las lesiones físicas de las menores. Paola, quien se dedicaba a vender dulces para mantener a sus siete hijos, también resultó herida en el accidente y ahora enfrenta dificultades para caminar, lo que le impide retomar su actividad comercial.

Ahora, pide ayuda para poder encontrar algo que le permita sostener a sus hijos. “Un trabajito de vender tintos, empanadas, arepas, cualquier cosa así, eso es porque pues con un trabajo estable, estable no lo puedo", expresó Paola.

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Asegura que sus hijos son su motivación y que en ellos ve las razones para seguir adelante. “Ellos son lo que le da a uno el motor para seguir hacia adelante”.

Por el momento, Elizabeth se encuentra en proceso de adaptación a su nueva condición, mientras su familia lucha por conseguir los recursos necesarios para su rehabilitación.

La silla de ruedas y la prótesis son elementos fundamentales para que la niña pueda recuperar movilidad e independencia, permitiéndole retomar actividades propias de su edad.

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