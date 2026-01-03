🔴 EN VIVO: minuto a minuto de la caída de Nicolás Maduro tras operación militar de EE.UU. en Venezuela

Varias explosiones sacudieron en la mañana de este sábado 3 de enero a Venezuela. Se escucharon en el fuerte Tiuna, en Caracas, así como en la Base Aérea La Carlota y el cuartel de La Montaña, además de otros puntos del país como en Maracay, La Guaira y el Aeropuerto de Higuerote.

Horas después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Nicolás Maduro y su esposa Celia Flores fueron capturados y sacados del país.

9:30 a.m.

Trump entregó más detalles de la operación militar en Venezuela. Dijo que tras su captura, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron llevados al buque Iwo Jima, que se encuentra desplegado en aguas del Caribe.

9:13 a.m.

El presidente Donald Trump aseguró a Fox News que las fuerzas estadounidenses que capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro sufrieron algunas lesiones, pero no hubo víctimas mortales.

7:30 a.m.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York.

5:36 a.m.

Diosdado Cabello, ministro del Interior y número dos del régimen, apareció públicamente e hizo un llamado a la calma y advirtió que se mantendrán firmes.

"Que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo (...) No es la primera lucha, no es la primera batalla que contra este pueblo (….) Al final de estos ataques, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!".

5:15 a.m.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió a Estados Unidos una "fe de vida" de Nicolás Maduro y su esposa.

"Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores (...) Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama", señaló en un audio que fue transmitido en televisión.

4:45 a.m.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el despliegue de la fuerza pública a la frontera con Venezuela, además que se disponga asistencia en caso de entrada masiva de refugiados.

4:34 a.m.

El presidente de Estados Unidos a través de la red social Truth confirmó la operación militar en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses".

2:45 a.m.

El régimen venezolano confirmó a través de un comunicado habló de una "agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos" en Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

2:30 a.m.

Venezolanos en redes sociales registraron las detonaciones en el fuerte Tiuna, principal complejo militar del país y la base aérea de La Carlota. Helicópteros y aeronaves sobrevolaron a baja altura la capital de Venezuela

2:00 a.m.

Fuertes explosiones y destellos en el cielo alarmaron a los habitantes de Caracas.