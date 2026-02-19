CANAL RCN
Internacional

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el proyecto de ley de amnistía

Con esta regulación, quedarán sin efecto las acciones penales, disciplinarias o civiles de las personas que se acojan a la iniciativa.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el proyecto de ley de amnistía
Foto: @Asamblea_Ven en X

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
07:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves 19 de febrero una ley que contempla la amnistía por la participación en protestas políticas y "acciones violentas" ocurridas en 2002, así como en manifestaciones o elecciones en 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025.

De la ley quedan excluidas las personas condenadas por "rebelión militar" por su participación en los sucesos de 2019. La ley será remitida a Delcy Rodríguez para su promulgación.

Uno de los puntos aprobados fue el nombramiento de un abogado o apoderado para adelantar la petición de amnistía.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Bebé de dos meses con bronquitis fue deportado de Estados Unidos: caso genera indignación

Artistas

Reconocido actor murió por herida de bala: esto se reveló

Inglaterra

Dejan en libertad a Andrés Mountbatten-Windsor tras más de seis horas bajo custodia

Otras Noticias

Salario mínimo

El presidente Petro anunció que en el decreto transitorio se mantiene la cifra de salario mínimo

El presidente Gustavo Petro aseguró que en el decreto fueron incluidos los estudios solicitados por el Consejo de Estado.

Viral

Vea el tráiler oficial de Toy Story 5: esta será su fecha de estreno

Este jueves se conoció el tráiler oficial de Toy Story 5, que mostrará la ‘lucha’ entre los juguetes convencionales y la tecnología.

Concejo de Bogotá

Concejo de Bogotá oficializó nuevo día conmemorativo: avisan si habrá o no festivo

Luis Díaz

Impactantes imágenes: Luis Díaz entrenó en medio de una intensa nevada con el Bayern Múnich

EPS

VIDEO | Paciente trasplantado le suplicó al ministro por sus medicamentos y aún no recibe su tratamiento