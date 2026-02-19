La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el proyecto de ley de amnistía

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves 19 de febrero una ley que contempla la amnistía por la participación en protestas políticas y "acciones violentas" ocurridas en 2002, así como en manifestaciones o elecciones en 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025.

De la ley quedan excluidas las personas condenadas por "rebelión militar" por su participación en los sucesos de 2019. La ley será remitida a Delcy Rodríguez para su promulgación.

Uno de los puntos aprobados fue el nombramiento de un abogado o apoderado para adelantar la petición de amnistía.