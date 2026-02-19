Tribunal Superior determinó en respuesta a una acción de tutela que la Nueva EPS “ha abandonado a sus usuarios”

En respuesta a una acción de tutela interpuesta contra la Nueva EPS, el Tribunal Superior de Buga, Valle del Cauca, determinó que la entidad promotora de salud con mayor número de afiliados en el país “sin lugar a duda, ha abandonado a sus usuarios”.

El recurso fue presentado por una paciente a la que no le quedó de otra que pagar por una serie de exámenes médicos que debía realizarse tras ser diagnosticada con hipertensión intracraneal secundaria.

El tribunal le dio la razón, luego de que intentara, en repetidas ocasiones, conseguir la autorización de la intervenida Nueva EPS para tomar sus exámenes, y no consiguiera una respuesta favorable.

RELACIONADO Procuraduría pide medidas de vigilancia sobre la Nueva EPS y un informe completo sobre su estado financiero

¿Qué respondió el Tribunal Superior de Buga a la tutela?

De acuerdo con el fallo, “la sala observa con preocupación la situación de salud de los sujetos vinculados a la Nueva EPS” y estableció “sobre el particular, en este caso, que la tutelante tuvo que realizarse, con sus propios recursos, unas pruebas de laboratorio por negligencia de esa EPS”.

Por tanto, ordenó que, en un plazo máximo de 48 horas, le sean realizados todos los procedimientos que tenga pendientes, sin que deba utilizar su dinero para continuar el tratamiento.

Pero no es un caso único. En palabras del tribunal, “solo este despacho judicial, en 2025, recibió 144 casos en los que se sancionó a esa entidad por incumplir los fallos de tutela”.

RELACIONADO Nueva EPS será sometida a inspección y vigilancia tras la muerte de menor con hemofilia en Bogotá

Tutelas contra la Nueva EPS han congestionado los despachos judiciales:

La situación de los pacientes de la Nueva EPS ha llegado a un punto en el que, incluso, los despachos judiciales se encuentran congestionados por el número de acciones que toman contra la entidad por sus barreras para la entrega de medicamentos y la autorización de procedimientos en el departamento:

“La inoperancia de esa EPS no solo ha afectado el derecho a la salud y seguridad social de los usuarios, sino que ha generado una congestión judicial importante”.

En vista de que no han podido garantizar el derecho fundamental a la salud de sus pacientes, el tribunal envió una copia del fallo al Ministerio y la Superintendencia de Salud, con la esperanza de que realicen una gestión eficiente.