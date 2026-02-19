CANAL RCN
Colombia Video

Tribunal Superior determinó en respuesta a una acción de tutela que la Nueva EPS “ha abandonado a sus usuarios”

La situación ha llegado a un punto en el que los despachos judiciales se encuentran congestionados con quejas de pacientes de la intervenida Nueva EPS.

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
09:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En respuesta a una acción de tutela interpuesta contra la Nueva EPS, el Tribunal Superior de Buga, Valle del Cauca, determinó que la entidad promotora de salud con mayor número de afiliados en el país “sin lugar a duda, ha abandonado a sus usuarios”.

El recurso fue presentado por una paciente a la que no le quedó de otra que pagar por una serie de exámenes médicos que debía realizarse tras ser diagnosticada con hipertensión intracraneal secundaria.

El tribunal le dio la razón, luego de que intentara, en repetidas ocasiones, conseguir la autorización de la intervenida Nueva EPS para tomar sus exámenes, y no consiguiera una respuesta favorable.

Procuraduría pide medidas de vigilancia sobre la Nueva EPS y un informe completo sobre su estado financiero
RELACIONADO

Procuraduría pide medidas de vigilancia sobre la Nueva EPS y un informe completo sobre su estado financiero

¿Qué respondió el Tribunal Superior de Buga a la tutela?

De acuerdo con el fallo, “la sala observa con preocupación la situación de salud de los sujetos vinculados a la Nueva EPS” y estableció “sobre el particular, en este caso, que la tutelante tuvo que realizarse, con sus propios recursos, unas pruebas de laboratorio por negligencia de esa EPS”.

Por tanto, ordenó que, en un plazo máximo de 48 horas, le sean realizados todos los procedimientos que tenga pendientes, sin que deba utilizar su dinero para continuar el tratamiento.

Pero no es un caso único. En palabras del tribunal, “solo este despacho judicial, en 2025, recibió 144 casos en los que se sancionó a esa entidad por incumplir los fallos de tutela”.

Nueva EPS será sometida a inspección y vigilancia tras la muerte de menor con hemofilia en Bogotá
RELACIONADO

Nueva EPS será sometida a inspección y vigilancia tras la muerte de menor con hemofilia en Bogotá

Tutelas contra la Nueva EPS han congestionado los despachos judiciales:

La situación de los pacientes de la Nueva EPS ha llegado a un punto en el que, incluso, los despachos judiciales se encuentran congestionados por el número de acciones que toman contra la entidad por sus barreras para la entrega de medicamentos y la autorización de procedimientos en el departamento:

“La inoperancia de esa EPS no solo ha afectado el derecho a la salud y seguridad social de los usuarios, sino que ha generado una congestión judicial importante”.

En vista de que no han podido garantizar el derecho fundamental a la salud de sus pacientes, el tribunal envió una copia del fallo al Ministerio y la Superintendencia de Salud, con la esperanza de que realicen una gestión eficiente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlántico

Sicarios asesinaron a una mujer y a un niño de dos años en Atlántico: hay millonaria recompensa

Elecciones en Colombia

Registraduría se pronuncia sobre designación de una persona invidente como jurado de votación

Salario mínimo

El presidente Petro anunció que en el decreto transitorio se mantiene la cifra de salario mínimo

Otras Noticias

Animales

Mujer abandonó a su perro en el aeropuerto de Las Vegas por no tener la documentación: terminó arrestada

La mujer fue capturada por abandono de animal y resistencia al arresto.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy jueves 19 de febrero de 2026

¡La suerte ya habló tras el sorteo del Super Astro Luna de este 19 de febrero! Descubra aquí el resultado exacto.

Viral

Vea el tráiler oficial de Toy Story 5: esta será su fecha de estreno

Luis Díaz

Impactantes imágenes: Luis Díaz entrenó en medio de una intensa nevada con el Bayern Múnich

EPS

VIDEO | Paciente trasplantado le suplicó al ministro por sus medicamentos y aún no recibe su tratamiento