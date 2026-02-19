Salida inesperada y de última hora en la Casa de los Famosos: este participante dijo adiós

Este jueves 19 de febrero, la Casa de los Famosos vivió una nueva noche de tensión y nerviosismo tras conocer la salida inesperada de un participante.

Y es que lo habitual es conocer la salida de un famoso los días domingos, un nuevo adiós se anticipo en la noche de este jueves tras la nueva dinámica donde el público colombiano debía votar por el participante que consideraban el 'más mueble de la casa'.

RELACIONADO Participante en la Casa de los Famosos recibió drástico castigo por esta acción

Cuando se hable del más mueble, se refiere a un participante que no ha tenido mucha presencia ante las cámaras y que ha pasado desapercibido por ella.

Este fue el participante que dijo adiós tras votación del público

En la gala de esta noche, Carla le puso dramatismo a quien saldría de la Casa de los Famosos. Uno a uno le preguntó por quién creía que debía irse del reality luego de la votación.

Tras varios minutos de especulación, el sobre sentenció que Maiker fuera el eliminado tras obtener la mayor votación del público, algo que generó sorpresa y llanto entre sus compañeros.

De inmediato, todos rodearon al creador de contenido que no tuvo más remedio que reir y decir adiós para siempre en la Casa de los Famosos.