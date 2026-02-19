Hallan a colombiana dentro de un congelador en su apartamento en Virginia: su esposo es el principal sospechoso

La desaparición de Lina María Guerra Echavarría, colombiana de 39 años residente en Norfolk, Virginia, comenzó como un reporte de persona no localizada y terminó convertida en una investigación por homicidio.

De acuerdo con documentos judiciales, su hermano reportó su desaparición el 2 de febrero, luego de no tener comunicación con ella durante aproximadamente dos semanas. Su último contacto conocido había sido el 16 de enero.

Tras la denuncia, el Departamento de Policía de Norfolk difundió una ficha de búsqueda y activó las labores de localización.

Cabe mencionar que, Lina estaba casada desde hacía 11 años con David Varela, también colombiano. Según medios locales, familiares de la mujer señalaron que él era un hombre celoso y tenía antecedentes de violencia.

Hallan cadáver de colombiana dentro de un congelador en Virginia

Mientras adelantaban la investigación por desaparición, detectives del Departamento de Policía de Norfolk ejecutaron el 5 de febrero una orden de registro en el apartamento que la pareja compartía, ubicado en la cuadra 300 de E Main Street.

Durante la inspección, los agentes localizaron a una mujer inconsciente dentro de la vivienda. Posteriormente fue identificada como Lina M. Guerra, de 39 años. Fue declarada muerta en el lugar de los hechos.

El cuerpo fue encontrado dentro de un congelador en la cocina del apartamento. El hallazgo se produjo en el marco de la diligencia judicial que buscaba establecer su paradero tras el reporte de desaparición.

¿Quién es el sospechoso del asesinato de una colombiana que fue oculta en un congelador?

Inicialmente, el caso fue clasificado como muerte indeterminada, a la espera del dictamen oficial del Médico Forense Jefe. Sin embargo, la autopsia practicada el 10 de febrero por la Oficina del Médico Forense Jefe determinó que la causa de la muerte fue homicidio.

Con base en los avances de la investigación, los detectives acusaron formalmente a David Varela, de 38 años, por asesinato en primer grado en relación con la muerte de su esposa.

Las autoridades no han revelado el motivo ni las circunstancias específicas que rodearon el crimen y señalaron que la investigación continúa en curso.

Según registros obtenidos por los investigadores a través de mensajes y aplicaciones de mensajería, que fueron revelados por medios locales, se cree que Varela abandonó Estados Unidos en un vuelo con destino a Hong Kong alrededor del 5 de febrero de 2026, el mismo día en que el cuerpo fue hallado dentro del congelador del apartamento.

Por ahora, el caso sigue bajo investigación mientras las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes en torno al acusado y al esclarecimiento total de los hechos.