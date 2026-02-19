Mujer abandonó a su perro en el aeropuerto de Las Vegas por no tener la documentación: terminó arrestada

Un hecho ocurrido en el aeropuerto de Las Vegas terminó con la detención de una mujer que decidió abandonar a su perro dentro de la terminal aérea luego de que no le permitieran viajar con él.

De acuerdo con el reporte policial, la pasajera intentaba abordar un vuelo de JetBlue acompañada de su mascota, un goldendoodle de dos años.

Sin embargo, no había completado la documentación exigida para transportar al animal bajo la figura de perro de servicio. Al no cumplir con los requisitos establecidos por la aerolínea, se le negó la tarjeta de embarque.

Mujer abandonó a su perro en el aeropuerto de Las Vegas y fue arrestada

Las imágenes del lugar registraron el momento en que la mujer dejó al perro en el mostrador de venta de billetes de la aerolínea y se retiró del lugar.

Según la Policía, tras recibir la negativa para volar con el animal, la mujer optó por abandonarlo dentro del aeropuerto. Posteriormente, los oficiales la localizaron en la puerta de embarque.

En ese punto, la confrontaron y, de acuerdo con las autoridades, la mujer declaró que la aerolínea no le permitiría viajar con el perro. También indicó que el animal tenía un dispositivo de rastreo, lo que, según la Policía, insinuaba que podría recuperarlo más adelante.

Tras ser interceptada confrontó a los policías

Los agentes la escoltaron de regreso al área donde se encontraba el perro. Durante ese procedimiento, la mujer “se volvió hostil y se resistió a los intentos de los oficiales de detenerla”, según el informe policial.

Finalmente, fue arrestada y enfrenta cargos por abandono de animal y resistencia al arresto.

El caso generó repercusión luego de que se difundieran las imágenes del momento en que el perro fue dejado en el mostrador del aeropuerto tras negársele el abordaje.