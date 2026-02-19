CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

VIDEO | Paciente trasplantado le suplicó al ministro por sus medicamentos y aún no recibe su tratamiento

Rodolfo Valderrama denuncia que Famisanar no le entrega sus fármacos.

Valentina Bernal

febrero 19 de 2026
03:23 p. m.
La desesperación de Rodolfo Valderrama, paciente trasplantado de riñón en Tunja, refleja la crisis del sistema de salud en Boyacá.

Tras una década en diálisis y recibir un riñón de su esposa hace siete años, Rodolfo ahora se enfrenta a un drama que amenaza con revertir todos sus avances médicos: lleva tres meses sin recibir sus medicamentos completos de la EPS Famisanar, recientemente intervenida por el gobierno.

El hombre ha intentado reclamar su tratamiento incluso frente al ministro de Salud, durante una visita a la plaza central de Tunja, sin lograr que se resolviera la situación por completo.

La falta de medicinas lo obligó a reducir la dosis diaria para no quedarse sin tratamiento.

Paciente tuvo que reducir su dosis diaria de medicamento para no perder su tratamiento

Rodolfo describe con claridad la gravedad de su situación:

Hace tres meses no me entregan medicamentos… los pacientes enfermos ya estamos que nos alocamos porque no tenemos medicamentos.

Para él, esta es la primera vez en siete años de trasplante que enfrenta un riesgo de este nivel.

Consciente del peligro, tomó la decisión desesperada de ahorrar las medicinas reduciendo la dosis, a pesar de no informar a su médico trasplantólogo:

Mi médico no lo sabía, pero yo la había reducido para no dejar de tomar ningún día medicamentos.

Video: paciente le suplicó al ministro de Salud por sus medicamentos

La impotencia lo llevó a acercarse al ministro de Salud mientras entregaba ambulancias en Tunja, exponiendo públicamente su caso:

Señor ministro, que su corazón se doblegue ante los más vulnerables.

Sin embargo, la respuesta fue parcial. Según Rodolfo, solo recibió una parte de los medicamentos, y tuvo que madrugar nuevamente, haciendo una fila de cuatro horas y media, para obtener el resto, quedando pendientes aún varios fármacos esenciales.

La secretaria de Salud de Tunja, Katherine Coronado, explicó que hay siete medicamentos críticos que requieren un proceso especial de importación, lo que complica la entrega inmediata y mantiene en riesgo a pacientes como Rodolfo.

