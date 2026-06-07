EN VIVO 🔴 Siga minuto a minuto las elecciones presidenciales en Perú

Veintisiete millones de peruanos están convocados este domingo, siete de junio, a las urnas, para escoger a un nuevo presidente: el noveno, de los últimos diez años.

Luego de las elecciones del pasado 12 de abril, la lista de candidatos se decantó de 35 a dos: la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

En la primera vuelta presidencial, la hija del expresidente Alberto Fujimori obtuvo el 17,192% de la votación y Sánchez, el 12,039%. Sin embargo, los últimos sondeos los ubican en empate técnico.

Es la cuarta vez que Keiko intenta llegar a la presidencia y, de lograrlo, tendrá que enfrentar un Perú en el que los homicidios se duplicaron y los casos de extorsión se multiplicaron por ocho, en los últimos siete años.