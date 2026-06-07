EN VIVO 🔴 Siga minuto a minuto las elecciones presidenciales en Perú

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Keiko Fujimori se enfrenta a Roberto Sánchez en las urnas. Los últimos sondeos ubican a ambos candidatos en empate técnico.
Noticias RCN
08:05 a. m.
Veintisiete millones de peruanos están convocados este domingo, siete de junio, a las urnas, para escoger a un nuevo presidente: el noveno, de los últimos diez años.
Luego de las elecciones del pasado 12 de abril, la lista de candidatos se decantó de 35 a dos: la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.
En la primera vuelta presidencial, la hija del expresidente Alberto Fujimori obtuvo el 17,192% de la votación y Sánchez, el 12,039%. Sin embargo, los últimos sondeos los ubican en empate técnico.
Es la cuarta vez que Keiko intenta llegar a la presidencia y, de lograrlo, tendrá que enfrentar un Perú en el que los homicidios se duplicaron y los casos de extorsión se multiplicaron por ocho, en los últimos siete años.
domingo, 7 de junio de 2026
Abren las urnas
Abren las urnas en todo el Perú y se mantendrán activas hasta las 5:00 de a tarde, hora local.
Roberto Sánchez deja su vivienda para asistir a una eucaristía
El candidato Roberto Sánchez dejó su vivienda en Huaral, departamento de Lima, para asistir a una eucaristía, acompañado por su esposa, sus dos hijas y sus padres.
Fujimori empezó el día visitando uno de los puestos de votación
Previo a la apertura de las urnas, la candidata Fujimori se presentó en el local de personeros del partido Fuerza Popular, en Villa El Salvador, Lima, para “conversar con varios de los responsables de los centros de votación”.