Esto es lo que está causando el humo de los incendios forestales en Francia y España

Los incendios forestales no solo destruyen bosques, viviendas y ecosistemas. También liberan al aire una mezcla de gases y partículas que puede representar un riesgo importante para la salud.

Los grandes incendios que afectan a Europa durante este verano boreal han vuelto a poner la atención sobre los efectos de la contaminación generada por el fuego.

El problema no se limita a las personas que se encuentran cerca de las llamas. Dependiendo de las condiciones meteorológicas, el humo puede desplazarse durante horas o incluso días y afectar a poblaciones ubicadas a grandes distancias.

¿Qué sustancias contiene el humo de un incendio forestal?

Cuando la vegetación arde, libera diferentes contaminantes al ambiente.

La Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de Francia, Anses, advierte que entre los elementos más peligrosos están las partículas finas. Por su diminuto tamaño, pueden penetrar profundamente en los pulmones.

El humo también contiene monóxido de carbono, uno de los principales contaminantes generados durante estos episodios.

A esto se suman el dióxido de carbono y diferentes compuestos orgánicos volátiles, como la acroleína, el formaldehído y el benceno, además de compuestos semivolátiles.

La contaminación puede ser aún más compleja cuando en el incendio también se queman vehículos, viviendas u otras estructuras.

¿Quiénes son los más vulnerables a los efectos del humo?

Las personas que se encuentran cerca del incendio pueden presentar irritación y otros síntomas respiratorios.

Sin embargo, el impacto puede alcanzar a poblaciones ubicadas mucho más lejos, especialmente aquellas que se encuentran en la dirección hacia la que se desplaza el humo.

El neumólogo francés Bruno Crestani explicó que la exposición puede prolongarse durante varias horas o días, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

Entre los grupos que enfrentan un riesgo especial están las personas vulnerables, los adultos mayores, quienes tienen enfermedades respiratorias, los bebés y las personas asmáticas.

En estos últimos casos, la exposición al humo puede descompensar una condición que anteriormente estaba controlada.

¿El humo solo afecta los pulmones?

No. Los efectos de la contaminación producida por los incendios forestales pueden ir mucho más allá del sistema respiratorio.

El neumólogo Bruno Crestani advierte que las partículas pueden pasar al torrente sanguíneo y activar diferentes procesos en el organismo.

Esto podría contribuir a descompensar una diabetes, provocar un accidente cerebrovascular o un infarto de miocardio.

Las mujeres embarazadas también pueden verse afectadas por esta exposición.

El riesgo está relacionado, entre otros factores, con la capacidad de estas partículas de desplazarse a grandes distancias.

En septiembre de 2025, la Organización Meteorológica Mundial señaló que los incendios forestales pueden liberar una mezcla tóxica de contaminantes capaz de deteriorar la calidad del aire a miles de kilómetros del lugar donde se originó el fuego.

Como ejemplo, la agencia de Naciones Unidas señaló que los incendios registrados en Canadá en 2024 generaron contaminación atmosférica que llegó hasta Europa.

También se ha documentado el impacto de incendios ocurridos en Francia. Según un informe de Oxfam Francia publicado a comienzos de julio, los megaincendios registrados en Las Landas en 2022 deterioraron la calidad del aire hasta Yvelines, cerca de París, a más de 500 kilómetros de distancia.

¿Es necesario usar mascarilla cuando hay humo de incendios?

Las autoridades sanitarias recomiendan el uso de mascarillas FFP2 para las personas vulnerables que se encuentren expuestas al humo.

El primer ministro Sébastien Lecornu anunció el envío de 1,5 millones de estas mascarillas a Gironda, donde se registra un incendio de una magnitud sin precedentes.

El neumólogo Bruno Crestani aclara que las mascarillas no ofrecen una protección absoluta, pero sí pueden brindar una protección significativa.

Las autoridades sanitarias también recomiendan consultar a un médico de atención primaria o acudir a urgencias si aparecen síntomas o dificultades para respirar.