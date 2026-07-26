Elección atípica de alcalde de Tunja: así se desarrolla la jornada

Este domingo 26 de julio, se lleva a cabo la elección atípica de alcalde de Tunja. La apertura de las urnas se dio a las 8:00 a.m. en la Plaza de Bolívar de la capital boyacense.

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142.847 personas están habilitadas para votar: 76.976 son mujeres y 65.871 son hombres. La Registraduría instaló 26 puestos de votación (362 mesas), de los cuales 24 están en la cabecera municipal, uno en la cárcel y otro en la zona rural.

Más de 142 mil personas pueden votar

En los puestos que hay en la Universidad Juan de Castellanos, Coliseo Municipal Comfaboy y Coliseo IRDET (Instituto de Recreación y el Deporte) hay dispositivos para validar la identidad de los electores a través de autenticación biométrica.

Con respecto a los jurados, 2.622 personas prestan su servicio, distribuidas de la siguiente forma: 2.172 titulares y 450 remanentes.

¿Por qué hay elección atípica en Tunja?

En las elecciones regionales de 2023, Mikhail Krasnov fue elegido alcalde de Tunja con 27.330 votos. Nacido en Sarátov (Rusia), causó curiosidad su carrera hasta llegar al alto cargo.

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Sin embargo, en agosto de 2025, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 14 años. El Ministerio Público corroboró que el año anterior de las elecciones, celebró un contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

El contrato fue para prestar servicios enfocados en la capacitación en revisión de documentos y redacción de artículos científicos en inglés y alemán para estudiantes de un semillero.

Con respecto al valor, fue de $8.129.040 y se suscribió en diciembre de 2022. Como las elecciones se realizaron en octubre del año siguiente, este contrato se efectuó 10 meses antes.

Meses antes, en junio de 2025, la Procuraduría le formuló pliego de cargos, junto a su secretario de Fomento Económico, Gustavo Adolfo López Avella.