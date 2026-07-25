Lo que no se vio en MasterChef Celebrity: Mariana Mozo terminó en urgencias

El cuarto capítulo de MasterChef Celebrity Colombia 2026 estuvo marcado por un incidente que no apareció en la transmisión de televisión.

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La creadora de contenido Mariana Mozo reveló posteriormente que sufrió una quemadura durante el reto de salvación y que, una vez finalizó su participación, tuvo que ser trasladada a urgencias para recibir atención médica.

¿Qué le pasó a Mariana Mozo durante MasterChef Celebrity 2026?

Según explicó la propia participante en su cuenta oficial de X, el accidente ocurrió poco antes de entregar la última preparación del reto. En su publicación escribió: "Lo que ustedes no saben… es que me quemé horrible justo antes de entregar el último dip y tuve que irme de urgencias cuando terminé".

De acuerdo con el relato compartido por Mariana Mozo, el percance no fue incluido en el corte final emitido por el canal. A pesar de la quemadura y del dolor que aseguró haber sufrido, decidió terminar la prueba antes de acudir a recibir atención médica, situación que posteriormente generó reacciones entre sus seguidores en redes sociales.

El golpe de Emiro Navarro a Claudia Bahamón

Además del accidente de Mariana, el otro hecho que se volvió tendencia en redes sociales por la emisión del capítulo de MasterChef, fue el golpe que Emiro Navarro le dio a Claudia Bahamón tras superar el reto, impactando el rostro de la presentadora.

Emiro se abrazó con Iván Marín y por la inercia de movimiento terminó pegándole en la cara a Claudia sin darse de cuenta. De hecho, el participante subió al balcón y no fue hasta el reclamo de la presentadora con lágrimas en los ojos que lo notó y se disculpó. Afortunadamente, no pasó a mayores.