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Resultados de la Lotería de Boyacá del 25 de julio de 2026: conozca el premio mayor

La Lotería de Boyacá jugó este sábado 25 de julio de 2026. Consulte el resultado del premio mayor, la serie ganadora y los números favorecidos del último sorteo.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 18 de julio de 2026: conozca el premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

julio 25 de 2026
09:30 p. m.
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La Lotería de Boyacá realizó este sábado 25 de julio de 2026 un nuevo sorteo, en el que miles de apostadores en Colombia esperaban quedarse con el premio mayor de $15.000 millones.

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Como es habitual, los resultados oficiales se dieron a conocer al finalizar la jornada (11:00 p.m.) y ya pueden ser consultados por quienes adquirieron un billete o una fracción.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 25 de julio de 2026

Estos son los resultados del sorteo de este sábado 25 de julio de 2026:

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  • Premio mayor: 5672
  • Serie: 169.

Es importante verificar cuidadosamente el número y la serie de su billete, ya que ambos datos son necesarios para reclamar el premio correspondiente.

Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá entrega varios premios secos y aproximaciones que aumentan las posibilidades de ganar en cada sorteo.

El plan de premios vigente contempla un premio mayor de $15.000 millones, además de premios secos de hasta $1.000 millones, así como diferentes aproximaciones para quienes coincidan parcialmente con el número ganador.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Boyacá?

Si el número de su billete resultó favorecido, conserve el documento en buen estado y verifique las instrucciones oficiales para iniciar el proceso de cobro.

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Los premios de menor valor pueden reclamarse a través de distribuidores autorizados, mientras que los de mayor cuantía deben tramitarse directamente con la Lotería de Boyacá, presentando el billete original y el documento de identidad. La entidad recuerda que los premios están sujetos a las retenciones e impuestos establecidos por la ley colombiana.

En caso de tener dudas sobre el resultado o el procedimiento para reclamar un premio, los jugadores pueden consultar los canales oficiales de la Lotería de Boyacá, donde también se publica el historial de sorteos y el plan de premios actualizado.

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