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Banderas de EE. UU. e Israel ardieron en Caracas: chavistas protestaron por la captura de Maduro

Los simpatizantes del chavismo pisotearon fotografías de Donald Trump y Benjamín Netanyahu y lanzó duras consignas.

Protestas por Maduro
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 25 de 2026
07:39 a. m.
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La plaza Simón Bolívar, en pleno centro de Caracas, fue escenario de una manifestación encabezada por cerca de un centenar de seguidores del chavismo, quienes expresaron su rechazo a Estados Unidos y a Israel mediante una serie de actos simbólicos.

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Los manifestantes quemaron las banderas de ambos países, destruyeron fotografías del presidente estadounidense, Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y lanzaron consignas contra Estados Unidos, al que responsabilizaron de la situación que atraviesa Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro.

¿Qué ocurrió durante la manifestación en Caracas?

La movilización estuvo marcada por imágenes de fuerte carga simbólica. En medio de la concentración, los asistentes prendieron fuego a las banderas de Estados Unidos e Israel mientras coreaban consignas de rechazo contra ambos países.

Entre los gritos que más se escucharon estuvieron "Gringos, go home" y "Esto no es ayuda, es una ocupación", esta última en referencia a la ayuda proporcionada por Estados Unidos después del doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

Además, los manifestantes pisotearon fotografías de Donald Trump y Benjamín Netanyahu como muestra de rechazo hacia ambos dirigentes.

Durante la protesta también se exhibió una pancarta con el mensaje: "¡Fuera yanqui, asesino de Venezuela!".

¿Por qué los venezolanos salieron a protestar en contra de Estados Unidos e Israel?

La convocatoria de la manifestación apeló al discurso de defensa de la soberanía nacional frente a la presencia de Estados Unidos en el país.

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La patria se defiende. Gran presencia yanquis y sionistas en la Patria de Bolívar y Chávez.

La protesta se produjo meses después de la captura de Nicolás Maduro durante un operativo militar realizado en enero. Desde entonces, Donald Trump ha afirmado públicamente que controla Venezuela y a su presidenta interina, Delcy Rodríguez.

¿Cuál es el trasfondo político?

La plaza Simón Bolívar, donde tuvo lugar la concentración, posee un fuerte simbolismo dentro del chavismo. Simón Bolívar, considerado el héroe de la independencia venezolana, fue una de las principales referencias ideológicas de Hugo Chávez y de la doctrina socialista que impulsó durante su Gobierno.

Tras la muerte de Chávez, Nicolás Maduro continuó utilizando ese discurso político, al igual que la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez. Tanto Chávez como Maduro pronunciaban con frecuencia discursos antiimperialistas en los que señalaban al "enemigo yanqui" como uno de los principales adversarios de la revolución bolivariana.

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Sin embargo, el escenario político cambió tras la captura de Maduro. Desde entonces, Rodríguez impulsó, a petición de Estados Unidos, una ley que abrió el sector petrolero y minero a la empresa privada.

Paralelamente, Estados Unidos, que controla las exportaciones de crudo venezolano, ha comenzado a levantar de forma gradual las sanciones impuestas al país, en un proceso que coincide con la nueva etapa política que vive Venezuela.

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