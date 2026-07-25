Un muerto y al menos 15 heridos por atropellamiento en desfile del 'pride' en Berlín

Al menos una persona murió y otras 15 resultaron heridas, algunas de gravedad, tras un atropellamiento que se registró durante el desfile del pride este sábado por la noche en Berlín, según la Policía.

"Se presume que un vehículo entró en el parque Tiergarten, atropelló a varias personas y las hirió", declaró por WhatsApp la institución.

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La misma fuente agregó que los heridos están siendo atendidos y que hay una búsqueda activa de sospechosos.

El vehículo en el que se movilizaba el agresor fue abandonado en el lugar, en el parque Tiergarten, una zona boscosa de la capital. En el lugar, un periodista de la AFP observó la zona en pleno desalojo. A través de altavoces, las autoridades pedían a los presentes que se marcharan por el norte.

El desfile del pride terminó en tragedia

Al menos una decena de camiones de emergencia eran visibles y se había levantado una carpa en medio de la vía.

La clausura de los festejos fue cancelada y la policía pidió a los participantes que "no crucen" el parque por el bosque, sino que utilicen únicamente las calles.

Más temprano, cientos de miles de personas habían participado en la marcha del pride, llamada Christopher Street Day (CSD) en Alemania.

El final del desfile iba a realizarse en la calle del 17 de Junio, una larga arteria que atraviesa el parque Tiergarten hasta la Puerta de Brandeburgo.

Gobierno alemán busca a los responsables

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, prometió castigar a los responsables del atropellamiento.

Merz afirmó en un comunicado que él y el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, "insistirán para que este horrible acto sea plenamente investigado y castigado", y añadió que ambos se mantienen informados sobre la investigación policial.