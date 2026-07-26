🔴 En VIVO: se corre la última etapa del Tour de Francia 2026 con el tradicional recorrido por París

El Tour de Francia 2026 disputa este domingo su última etapa con el tradicional recorrido por las calles de París, donde se conocerá oficialmente al campeón de la edición 113 de la carrera.

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Tras tres semanas de competencia, el esloveno Tadej Pogačar llega como líder de la clasificación general y campeón virtual, después de consolidar una amplia ventaja sobre sus principales rivales en la penúltima jornada.

¿Quién llega como líder a la última etapa del Tour de Francia 2026?

Tadej Pogačar afronta la etapa final con una diferencia de 6 minutos y 26 segundos sobre el belga Remco Evenepoel, mientras que el mexicano Isaac del Toro ocupa la tercera posición a 9 minutos y 42 segundos. Con esa renta y salvo algún incidente en el recorrido final, el ciclista esloveno tiene prácticamente asegurado el título de la ronda francesa.

La clasificación general quedó prácticamente definida después de la etapa 20, considerada la etapa reina, con llegada al Alpe d'Huez. Allí, Pogačar administró su ventaja y trabajó durante gran parte del recorrido junto a Isaac del Toro para ayudar al mexicano a conservar el tercer lugar de la general.

¿Qué ocurrió en la etapa reina antes del cierre en París?

El gran protagonista de la jornada fue el ecuatoriano Richard Carapaz, quien se impuso en el Alpe d'Huez tras formar parte de la escapada desde el inicio. El corredor del EF Education cruzó la meta con 26 segundos de ventaja sobre Remco Evenepoel y 31 segundos sobre el estadounidense Sepp Kuss, que había liderado la etapa antes de sufrir una doble caída en los kilómetros finales.

Mientras Carapaz celebró su segunda victoria de etapa en esta edición y la tercera de su trayectoria en el Tour de Francia, Pogačar cruzó la meta poco más de un minuto después junto a Isaac del Toro. Además, el ecuatoriano dejó matemáticamente asegurado el triunfo en la clasificación de la montaña, siempre que complete la última etapa hasta los Campos Elíseos.

La jornada final tendrá un recorrido de 89 kilómetros por París, una distancia reducida para facilitar las labores de seguridad debido a los incendios forestales que afectan el sur de Francia. Si no se presentan contratiempos, Tadej Pogačar será proclamado oficialmente campeón del Tour de Francia 2026, mientras que Remco Evenepoel e Isaac del Toro completarían el podio de la clasificación general.