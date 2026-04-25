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Donald Trump fue evacuado de la Casa Blanca tras tiroteo en medio de su cena con periodistas

El Servicio Secreto ya detuvo a un sospechoso por el aparente tiroteo.

Valentina Bernal

Noticias RCN

abril 25 de 2026
07:57 p. m.
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Momentos de angustia se están viviendo en la capital de Estados Unidos durante una cena de prensa a la que asistía el presidente Donald Trump.

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Lo que era un evento con periodistas se convirtió en una escena de emergencia tras escucharse fuertes estallidos que obligaron a activar los protocolos de seguridad.

Evacúan a Trump tras tiroteo durante cena con periodistas en Washington

De acuerdo con los reportes iniciales, durante la cena con periodistas se escucharon detonaciones que generaron alarma entre los asistentes. La situación llevó a una rápida reacción del equipo de seguridad presidencial.

El Servicio Secreto intervino de inmediato y procedió a evacuar a Donald Trump del lugar como medida preventiva. Mientras se desarrollaba la evacuación, las autoridades aseguraron la zona para controlar la situación y verificar el origen de los sonidos.

En medio del operativo, fue detenido un sospechoso relacionado con un aparente tiroteo. Hasta el momento, no se han entregado detalles adicionales sobre su identidad ni sobre las circunstancias exactas del incidente.

Noticia en desarrollo...

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