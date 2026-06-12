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Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este viernes 12 de junio

Consulte el resultado oficial del Super Astro Sol de hoy, viernes 12 de junio de 2026. Verifique el número ganador, el signo zodiacal y cómo reclamar el premio.

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este viernes 12 de junio
Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

junio 12 de 2026
01:47 p. m.
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Varias personas estuvieron atentos este jueves 12 de junio a una nueva edición del Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares del país.

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Como ocurre cada día, los participantes esperaban conocer la combinación ganadora para verificar si lograron acertar el número y el signo zodiacal seleccionados al momento de realizar su apuesta.

Este sorteo brinda la posibilidad de ganar importantes premios y se ha convertido en una de las opciones favoritas de quienes disfrutan poner a prueba su suerte. Si usted jugó en esta oportunidad, ya puede consultar el resultado oficial y revisar si fue uno de los afortunados ganadores de la jornada.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 12 de junio: número ganador

El resultado del sorteo del Super Astro Sol realizado este jueves 12 de junio de 2026 fue el siguiente:

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  • Número ganador: 4547.
  • Signo zodiacal: Aries.

Los jugadores que acertaron tanto el número de cuatro cifras como el signo zodiacal correspondiente podrán reclamar los premios establecidos por el operador autorizado, siguiendo los procedimientos definidos para cada categoría de ganancia.

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Es importante conservar el tiquete original en buen estado, ya que será solicitado al momento de realizar cualquier reclamación.

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol es un juego en el que los participantes deben elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y un signo del zodiaco. Para ganar el premio mayor es necesario acertar ambas selecciones de manera exacta.

Dependiendo de la combinación lograda, existen diferentes categorías de premios. Esto permite que los apostadores tengan varias posibilidades de obtener ganancias incluso si no aciertan todos los elementos del resultado principal.

Los sorteos se realizan diariamente y cuentan con una amplia participación en todo el territorio nacional. Por esta razón, miles de personas consultan cada noche los resultados oficiales para verificar su suerte.

Recuerde jugar de manera responsable y consultar siempre los resultados a través de canales oficiales autorizados.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN

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