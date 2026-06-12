Tras salida de SpaceX a la bolsa, Musk se convierte en el primer billonario del mundo y su compañía en una de las 10 más valiosas

Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo gracias al arrollador éxito de SpaceX en Wall Street. En su jornada de estreno en el indicador tecnológico Nasdaq de Nueva York, los acciones de la compañía aeroespacial experimentaron un incremento del 30%, llegando a los 175 dólares por acción y consolidando la mayor oferta pública inicial jamás registrada en la historia de los mercados.

La subida del viernes catapultó la capitalización bursátil de la firma hasta rozar los 2 billones de dólares. Con esta nueva valoración, la compañía fundada por Musk en 2002 no solo se ubicó dentro del selecto grupo de las diez empresas más valiosas de los Estados Unidos, sino que logró superar la cotización de gigantes corporativos consolidados como Meta, Walmart e, incluso, la automotriz Tesla, también propiedad del magnate.

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555 millones a 135 dólares cada una:

El hito financiero representa la culminación de un periodo de intensa agitación entre los inversores, que han visto cómo la empresa de cohetes expandía sus fronteras operativas. Mediante la absorción de la firma de inteligencia artificial xAI —que a su vez integra a la red social X, antes conocida como Twitter—, SpaceX se presenta ahora ante el mercado reconvertida en un poderoso conglomerado de tecnología satelital e inteligencia artificial.

Las bases de esta histórica salida a bolsa se fijaron el pasado jueves ante las autoridades regulatorias estadounidenses. En dicho informe, SpaceX estableció el precio de salida de más de 555 millones de acciones en 135 dólares por unidad, lo que inicialmente le otorgaba un valor de mercado cercano a los 1,8 billones de dólares.

El plan inicial contempla una recaudación de más de 75.000 millones de dólares; sin embargo, esta cifra podría rebasar los 86.000 millones de dólares si se ejecutan de manera complementaria las opciones sobre casi 83 millones de acciones adicionales.

Otros gigantes de la IA podrían salir a la bolsa:

Las repercusiones de este movimiento prometen reconfigurar el sector tecnológico a corto plazo, ya que el sector financiero proyecta que la masiva operación de Musk funcione como el catalizador de una oleada de salidas a la bolsa de diversas compañías especializadas en inteligencia artificial a lo largo de los meses venideros.

Desde las instalaciones de Starbase en Texas, Elon Musk festejó el logro rodeado por los miembros de su organización y aprovechó el espacio para reafirmar los objetivos a largo plazo de la corporación. En su intervención, el empresario enfatizó que el propósito central de SpaceX es "ser capaz de llevarlos a la Luna, llevarlos a Marte y, en última instancia, más allá", manifestando además su absoluta confianza en los trabajadores que lideran el proyecto al asegurar que, con el increíble equipo que tienen allí, lograrán "hacerlo realidad para ustedes".