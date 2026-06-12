Ciro Quiñonez enciende las redes al afirmar que Jessi Uribe “no quería” a Yeison Jiménez

Las redes sociales no han parado de comentar el más reciente stream del empresario Westcol, quien reunió a varios de los exponentes de la música regional colombiana para celebrar su legado por medio de sus más grandes éxitos al disfrutar de un espacio lleno de música, risas y licor.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la jornada fue el instante en el que Ciro Quiñonez hizo una afirmación que relacionó directamente al cantante fallecido Yeison Jiménez, quien sostuvo un vínculo cercano con la mayoría de los presentes.

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¿Qué dijo Ciro Quiñonez sobre Yeison Jiménez?

El esperado stream inició en horas de la tarde del pasado jueves 11 de junio en donde todos los presentes celebraron su encuentro al realizar cortas presentaciones en aquel espacio.

El licor, la comida y el ambiente bohemio se tomaron el directo ya que todos los artistas manifestaron su emoción por el esperado encuentro que no se realizaba desde la grabación de la canción ‘El aventurero en el cielo’.

No obstante, en uno de los momentos más polémicos corrió por cuenta de Ciro Quiñonez, quien al pedir cantar una canción de Yeison Jiménez manifestó que su amigo Jessi Uribe “no lo quería”.

Pese a que el hombre se retractó de inmediato al afirmar que no era cierto lo que estaba diciendo, las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales ya que cientos de usuarios cuestionaron algunas actitudes que Uribe tuvo en vida con el caldense.

Aunque ambos cantantes realizaron una colaboración en el año 2023, distintos usuarios especularon sobre una presunta diferencia entre Uribe y Jiménez durante un reciente mano a mano musical en donde enfrentaron sus éxitos más famosos.

Por otro lado, varios desmintieron que su relación amistosa se haya visto perjudicada por diferencias laborales.

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Westcol genera críticas por beber durante el stream

Otro de los temas más polémicos de la jornada corrió por cuenta del propio streamer, quien decidió beber en compañía de todos los cantantes regionales que se reunieron para celebrar la influencia del género.

El evento contó con la participación de Jhon Álex Castaño, Hernán Gómez, Jessi Uribe, Paola Jara, Ciro Quiñónez, entre otros.