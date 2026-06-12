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Trump sugiere que la firma de un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán podría ocurrir el fin de semana

El conflicto en Oriente Medio estalló hace más de tres meses y países como el Líbano se han visto arrastrados a él.

Noticias RCN

AFP

junio 12 de 2026
12:14 p. m.
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La firma de un acuerdo marco para poner fin a la guerra que estalló el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán, podría ocurrir el fin de semana, según el presidente republicano Donald Trump:

"Acabamos de llegar a un acuerdo muy bueno para poner fin a la guerra con Irán y, una vez finalizados los documentos, lo que debería hacerse en los próximos días... probablemente tendremos una firma, tal vez en Europa", informó el jueves desde el despacho oval.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, "las conversaciones y los últimos puntos han sido, en principio y en detalle, aprobados por todas las partes implicadas" e, incluso señaló que el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, habría aprobado el acuerdo. "Entiendo que la respuesta es sí", respondió, al ser consultado por la prensa.

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Autoridades iraníes ofrecen una versión contradictoria:

El ánimo parece distinto en Irán. El jueves, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, dijo que, hasta entonces, Irán no había llegado “a una conclusión definitiva sobre el acuerdo".

Horas más tarde, la agencia de noticias estatal IRNA, señaló que el acuerdo no implicaba que Irán renunciara a controlar el estrecho de Ormuz ni "cuestiones como el derecho de Irán a enriquecer uranio y la conservación del material enriquecido”.

Los detalles sobre este último punto se acordarían en una serie de negociaciones con Washington que se podrían extender hasta 60 días.

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Un nuevo desencuentro entre Irán y los Estados Unidos:

Aunque Irán admitió que habrá un acercamiento importante entre las partes, luego de que el cese al fuego se rompiera el fin de semana pasado, un nuevo desencuentro se registró de cara a la “firma del acuerdo” anunciada por Trump.

Luego de que la agencia de prensa iraní Mehr publicara un borrador del acuerdo de 14 puntos, el presidente Trump arremetió en su red Truth Social: "Los términos que Irán filtró (...) NO TIENEN NADA que ver con los términos que se acordaron por escrito (…) Son personas muy deshonrosas a la hora de negociar (…) Con ellos no se puede actuar de buena fe”.

El borrador que circula en el país permitiría a la República Islámica controlar Ormuz, mantener su derecho al enriquecimiento de uranio y acceder a los cerca de 24.000 millones de dólares en fondos, que Estados Unidos congeló durante la guerra.

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