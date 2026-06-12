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¿Qué está pasando en Córdoba y por qué cada vez más turistas e inversionistas van al departamento?

El gobernador Erasmo Zuleta explicó en Noticias RCN, cuál es la apuesta que busca cambiar la imagen de Córdoba.

Noticias RCN

junio 12 de 2026
02:44 p. m.
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Durante diez jornadas consecutivas, el departamento de Córdoba ha concentrado actividades deportivas, conciertos gratuitos, eventos culturales, rutas gastronómicas y una de sus tradiciones más representativas: la feria ganadera y equina.

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Pero detrás del ambiente de fiesta, la administración departamental asegura que hay una estrategia más ambiciosa, la cual es aprovechar el turismo para mover la economía, atraer inversión y fortalecer indicadores sociales que impacten directamente a los ciudadanos.

Desde Montería, el gobernador Erasmo Zuleta habló en Noticias RCN sobre el momento que atraviesa el departamento y explicó cómo esperan convertir este crecimiento en mejores oportunidades para los cordobeses.

¿Por qué Córdoba está recibiendo tanto turismo e inversión?

Aunque históricamente el departamento ha sido reconocido por sus tradiciones, gastronomía y riqueza cultural, el mensaje desde el gobierno departamental apunta a algo más grande.

La apuesta, según explicó Zuleta, es que quienes lleguen a Córdoba no solamente lo hagan como visitantes, sino también como potenciales inversionistas.

Para lograrlo, destacó algunos avances que considera claves para la competitividad del territorio. Entre ellos, mencionó la operación de rutas internacionales desde Montería hacia Panamá y Quito, así como la consolidación de una zona franca permanente.

También resaltó una ventaja geográfica que, según indicó, podría impulsar nuevos negocios y es la cercanía con puertos estratégicos como los de Turbo y Tolú.

La idea, explicó, es aprovechar estas condiciones para fortalecer el desarrollo económico y abrir nuevas oportunidades para el departamento.

¿Cómo está impactando el aumento de turismo e inversión en los cordobeses?

Esa fue una de las preguntas centrales durante la conversación: más allá de las obras, los anuncios y las cifras, ¿qué cambia para quienes viven en Córdoba?

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Frente a esto, el gobernador aseguró que el crecimiento debe medirse por cómo mejora la vida diaria de los ciudadanos.

Según señaló, Córdoba aparece entre los departamentos del Caribe con mejores resultados en crecimiento económico y también registra avances en reducción del desempleo, especialmente entre la población joven.

Además, destacó disminuciones en indicadores relacionados con inseguridad alimentaria y pobreza multidimensional.

Para Zuleta, estos resultados están generando un cambio adicional: una percepción más positiva de los propios habitantes sobre su territorio.

Hoy los cordobeses se sienten más orgullosos de ser cordobeses.

¿Cómo logró Córdoba pasar de la emergencia por las lluvias a volver a mover su economía?

El escenario actual contrasta con lo que ocurrió meses atrás, cuando el departamento enfrentó una situación compleja por cuenta de las inundaciones que afectaron distintas zonas.

Sin embargo, desde la administración departamental aseguran que el proceso de recuperación ya está en marcha.

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De acuerdo con el gobernador, se inició una fase de intervención con recursos del propio departamento para atender los daños provocados por la emergencia.

Al mismo tiempo, eventos como la feria ganadera también hacen parte de la estrategia para impulsar nuevamente el comercio y el movimiento económico.

Solo esta temporada de feria, afirmó, tendría un impacto superior a los 70.000 millones de pesos en la economía local.

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