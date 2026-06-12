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Urgente: figura del Mundial 2026 no podrá entrar a Canadá porque le negaron la visa

La visa fue rechazada por investigaciones que están en curso tras denuncias por presunta violación y abuso sexual.

Foto: AFP.

Noticias RCN

AFP

junio 12 de 2026
02:33 p. m.
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La selección de Ghana afrontará su estreno en el Mundial 2026 sin una de sus principales figuras. El mediocampista Thomas Partey, que milita actualmente en el Villarreal, no podrá viajar a Canadá para disputar el encuentro frente a Panamá luego de que las autoridades canadienses rechazaran su solicitud de visado, de acuerdo con lo confirmado por la FIFA.

El organismo rector del fútbol mundial informó que el jugador no podrá desplazarse desde el campamento base de Ghana, ubicado en Boston, Estados Unidos, hasta territorio canadiense para el partido programado el miércoles 17 de junio. La noticia fue divulgada inicialmente por medios de comunicación y, posteriormente, ratificada por la FIFA mediante un comunicado oficial.

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La entidad también precisó que no interviene en los procedimientos migratorios de los países anfitriones y recordó que cada gobierno tiene la potestad de determinar quién recibe autorización de ingreso a su territorio durante la realización del torneo.

¿Por qué Thomas Partey no podrá jugar el primer partido de Ghana en el Mundial 2026?

De acuerdo con la información oficial, la negativa del visado por parte de Canadá impedirá que Partey participe en el debut de Ghana ante Panamá, correspondiente al grupo L de la Copa del Mundo 2026.

La FIFA señaló que, al igual que en anteriores competiciones internacionales organizadas por la entidad, las decisiones relacionadas con inmigración y admisión de visitantes son responsabilidad exclusiva de los gobiernos anfitriones. Por ello, el organismo no tiene injerencia en la concesión o rechazo de visas para jugadores, delegaciones o aficionados.

Mientras tanto, una fuente cercana a la delegación ghanesa indicó a la agencia AFP que la selección tiene previsto instalarse en su campo base de la Universidad Bryant, en Boston, desde donde continuará su preparación para el torneo.

¿Qué se sabe del proceso judicial que enfrenta Thomas Partey?

El futbolista será juzgado el próximo año en Gran Bretaña por siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con denuncias presentadas por cuatro mujeres entre 2020 y 2022, periodo en el que militaba en el Arsenal de Inglaterra.

Partey se ha declarado no culpable de todas las acusaciones. El jugador llegó al Arsenal procedente del Atlético de Madrid en 2020, en una transferencia valorada en aproximadamente 45 millones de libras esterlinas. Durante su etapa en el club londinense disputó 167 partidos antes de finalizar su vínculo en junio de 2025.

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Tras su salida de la Premier League, el mediocampista regresó al fútbol español para incorporarse al Villarreal. Además, acumula más de 50 apariciones con la selección de Ghana.

Según la misma fuente consultada por AFP, la ausencia de Partey solo afectaría el compromiso frente a Panamá. El jugador sí tendría opciones de participar en los siguientes encuentros de Ghana en la fase de grupos, programados contra Inglaterra y Croacia.

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