Santa Fe salió a vacaciones: anunció fecha de regreso y cuándo anunciaría sus primeros fichajes

Independiente Santa Fe cerró el primer semestre de 2026 con sensaciones encontradas. Aunque el equipo cardenal tuvo varios altibajos a lo largo de la campaña, logró recomponerse en la recta final y terminó peleando por cosas importantes tanto en el torneo local como en el plano internacional.

Tras quedar eliminado en las semifinales de la Liga BetPlay frente a Junior desde la definición por penales, el plantel profesional entró oficialmente en periodo de descanso.

A través de un comunicado, el club confirmó que los jugadores ya iniciaron sus vacaciones y que volverán a trabajos el próximo 19 de junio, fecha en la que comenzará la preparación para los retos del segundo semestre.

“Después de una temporada de grandes esfuerzos, alegrías, momentos difíciles y sobretodo unión y fe, el equipo profesional masculino ha iniciado un periodo de vacaciones que se extenderá hasta el 19 de junio”, informó la institución.

Santa Fe ya piensa en la Copa Sudamericana

Más allá de la eliminación en el campeonato colombiano, el conjunto bogotano mantiene viva la ilusión internacional. Santa Fe consiguió su clasificación al repechaje de la Copa Sudamericana y tendrá como rival a Caracas FC de Venezuela en una serie que será clave para sus aspiraciones.

El ganador de esa llave avanzará a los octavos de final, donde ya espera River Plate de Argentina, uno de los clubes más importantes del continente.

Por eso, el cuerpo técnico aprovechará las semanas de descanso para planificar una pretemporada corta enfocada en llegar en óptimas condiciones a esos compromisos.

El agradecimiento del club a los hinchas

En el mismo mensaje, Santa Fe destacó el respaldo de su afición durante toda la temporada. “Agradecemos a los 13.400 hinchas que en promedio nos acompañaron en El Campín, los esperamos masivamente la próxima temporada para disputar los playoffs de la Conmebol Sudamericana, la Liga y Copa BetPlay”.

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Con varios objetivos por delante y la ilusión renovada, el equipo cardenal buscará convertir el crecimiento mostrado en los últimos meses en resultados que le permitan volver a pelear por títulos.