CANAL RCN
Deportes

Santa Fe salió a vacaciones: anunció fecha de regreso y cuándo anunciaría sus primeros fichajes

Independiente Santa Fe inició su periodo de vacaciones y confirmó la fecha de regreso para preparar la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana. También se esperan novedades en materia de fichajes para el segundo semestre de 2026.

El millonario premio que recibió Santa Fe tras vencer a Platense en Copa Libertadores

Noticias RCN

mayo 30 de 2026
07:21 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Independiente Santa Fe cerró el primer semestre de 2026 con sensaciones encontradas. Aunque el equipo cardenal tuvo varios altibajos a lo largo de la campaña, logró recomponerse en la recta final y terminó peleando por cosas importantes tanto en el torneo local como en el plano internacional.

Santa Fe dio el batacazo en Uruguay ante Peñarol, pero no le alcanzó para clasificar en Libertadores: así quedó
RELACIONADO

Santa Fe dio el batacazo en Uruguay ante Peñarol, pero no le alcanzó para clasificar en Libertadores: así quedó

Tras quedar eliminado en las semifinales de la Liga BetPlay frente a Junior desde la definición por penales, el plantel profesional entró oficialmente en periodo de descanso.

A través de un comunicado, el club confirmó que los jugadores ya iniciaron sus vacaciones y que volverán a trabajos el próximo 19 de junio, fecha en la que comenzará la preparación para los retos del segundo semestre.

“Después de una temporada de grandes esfuerzos, alegrías, momentos difíciles y sobretodo unión y fe, el equipo profesional masculino ha iniciado un periodo de vacaciones que se extenderá hasta el 19 de junio”, informó la institución.

Santa Fe ya piensa en la Copa Sudamericana

Más allá de la eliminación en el campeonato colombiano, el conjunto bogotano mantiene viva la ilusión internacional. Santa Fe consiguió su clasificación al repechaje de la Copa Sudamericana y tendrá como rival a Caracas FC de Venezuela en una serie que será clave para sus aspiraciones.

Santa Fe y Millonarios podrían enfrentarse en Sudamericana: estos resultados lo harían posible
RELACIONADO

Santa Fe y Millonarios podrían enfrentarse en Sudamericana: estos resultados lo harían posible

El ganador de esa llave avanzará a los octavos de final, donde ya espera River Plate de Argentina, uno de los clubes más importantes del continente.

Por eso, el cuerpo técnico aprovechará las semanas de descanso para planificar una pretemporada corta enfocada en llegar en óptimas condiciones a esos compromisos.

El agradecimiento del club a los hinchas

En el mismo mensaje, Santa Fe destacó el respaldo de su afición durante toda la temporada. “Agradecemos a los 13.400 hinchas que en promedio nos acompañaron en El Campín, los esperamos masivamente la próxima temporada para disputar los playoffs de la Conmebol Sudamericana, la Liga y Copa BetPlay”.

Santa Fe rescató el empate ante Junior y todo se definirá en Barranquilla
RELACIONADO

Santa Fe rescató el empate ante Junior y todo se definirá en Barranquilla

Con varios objetivos por delante y la ilusión renovada, el equipo cardenal buscará convertir el crecimiento mostrado en los últimos meses en resultados que le permitan volver a pelear por títulos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Este es el arquero que fue ofrecido a Millonarios para el 2026 II: ¿será el primer refuerzo?

Envigado

¡Envigado se coronó campeón del Torneo BetPlay y se acerca al ascenso!

Selección Colombia

Selección Colombia visitó niños hospitalizados en Bogotá: emotivo momento

Otras Noticias

Elecciones presidenciales 2026

Así va a funcionar Transmilenio este 31 de mayo durante las elecciones presidenciales

La Alcaldía confirmó operación especial de Transmilenio y SITP durante las elecciones presidenciales 2026,

Horóscopo

Horóscopo de hoy: sábado 30 de mayo de 2026

Este sábado 30 de mayo, la energía astral favorece la reflexión sobre los logros alcanzados durante el mes y la toma de decisiones relacionadas con finanzas.

ONU

La ONU advierte que se viene una década con “calor extremo”: pide tomar medidas

Loterías

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 29 de mayo de 2026: último sorteo

Salud mental

¿Dormir con ventilador toda la noche es bueno o malo? Esto dice la ciencia