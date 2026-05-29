Presidente de Ecuador anunció que eliminará la tasa de seguridad a productos colombianos

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó que, a partir del lunes 1 de junio, levantará la tasa de seguridad a las importaciones colombianas que su Gobierno anunció a inicios de 2026:

“He dispuesto eliminar desde el 1 de junio la tasa de seguridad aplicada a los productos colombianos”.

El anuncio fue realizado luego de que Noboa participara de una transmisión en vivo con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, a menos de 48 horas de las elecciones de primera vuelta.

La CAN había ordenado retirar los aranceles en un plazo máximo de 10 días:

Ecuador anunció, en un primer momento, una tasa de seguridad del 30% a las importaciones colombianas, a partir del 1 de febrero de 2026.

El 1 de marzo aumentó a un 50% y el 1 de mayo a un 100%. Sin embargo, en las últimas semanas, inició un leve desescalamiento de la guerra arancelaria entre ambos países.

El 5 de mayo, el Gobierno ecuatoriano anunció que reduciría la tasa de seguridad al 75% y el 8 de mayo, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) ordenó a ambos países retirar los aranceles en un plazo máximo de 10 días, que se cumplió, sin efecto, el lunes 18.

Pérdidas millonarias y empleos que fueron desapareciendo:

Para finales de marzo, la guerra comercial había generado pérdidas que superaban los 340 millones de dólares y cientos de empleos comenzaban a desaparecer.

Noboa indicó que “las medidas adoptadas en los últimos meses tuvieron un objetivo claro: proteger” las fronteras ecuatorianas, “combatir el crimen transnacional y defender a los ecuatorianos”, en un momento en el que el país se convirtió en el más violento de América Latina.

Sin embargo, la CAN, que tiene la facultad de exigir a sus países miembros el desmonte de aranceles, advirtió que vulneraban “el Programa de Liberación de la Comunidad Andina consagrado en el Acuerdo de Cartagena”.