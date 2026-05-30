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Así va a funcionar Transmilenio este 31 de mayo durante las elecciones presidenciales

La Alcaldía confirmó operación especial de Transmilenio y SITP durante las elecciones presidenciales 2026,

Transmilenio Las Aguas
FOTO: Transmilenio

Noticias RCN

mayo 30 de 2026
07:20 a. m.
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Bogotá ya definió el plan para la jornada de elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo. Según confirmó la Alcaldía Mayor, más de 6 millones de ciudadanos estarán habilitados para votar en la capital, donde funcionarán más de mil puestos de votación distribuidos en las 20 localidades de la ciudad.

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La administración distrital informó que trabajará de manera articulada con Registraduría, Policía y distintas entidades del Distrito mediante un Puesto de Mando Unificado (PMU), que operará de forma permanente durante toda la jornada electoral para monitorear seguridad, movilidad y posibles irregularidades.

¿Cómo funcionará Transmilenio y el SITP durante las elecciones en Bogotá?

Uno de los anuncios más importantes tiene que ver con la operación del transporte público. El Distrito confirmó que Transmilenio en servicios troncales y zonales operarán con toda la flota disponible este domingo 31 de mayo para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hacia sus puestos de votación.

Además, se implementarán refuerzos operativos en zonas de alta afluencia y en corredores estratégicos donde se espera una mayor concentración de usuarios. La Secretaría Distrital de Gobierno aseguró que el objetivo es garantizar la movilidad de los votantes y evitar congestiones en estaciones, portales y rutas zonales.

Transmilenio también confirmó que la operación especial irá desde las 4:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche en todos sus componentes. La medida aplicará para servicios troncales, buses zonales y alimentadores durante toda la jornada electoral.

¿Qué herramientas podrán usar los ciudadanos para movilizarse el día de elecciones?

La Alcaldía recordó que los usuarios podrán apoyarse en TransMiApp para planificar sus recorridos durante el fin de semana electoral. La aplicación oficial de Transmilenio permite consultar rutas, estaciones, paraderos y tiempos estimados de llegada en tiempo real.

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Entre las funciones disponibles se encuentra el planeador de viaje, que permite ingresar el punto de origen y destino para conocer distintas alternativas de desplazamiento dentro del sistema. La herramienta también ayuda a identificar rutas con menos transbordos, trayectos más rápidos y recorridos que reduzcan los desplazamientos a pie.

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