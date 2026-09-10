Se registró fuerte sismo de 5.3 en Perú en la madrugada de este 10 de septiembre

Un nuevo sismo se presentó en el mundo en la madrugada de este 10 de septiembre. En esta oportunidad, un temblor de magnitud 5.3 se registró en el norte de Perú en la frontera con Ecuador, en un territorio compuesto principalmente por zona selvática.

El movimiento telúrico fue de profundidad superficial (menor a 30 kilómetros) a la 1:43 de la madrugada y se habría sentido en algunos sectores de Ecuador como Cuenca y Loja. De momento, no se reportan afectaciones en infraestructura debido a que el epicentro fue en una zona remota.

Réplicas tras el sismo en Perú esta madrugada

Sobre las 03:12 de esta misma madrugada se registró la primera réplica de magnitud 4.2, también de profundidad superficial. Finalmente, a las 5:39 de la mañana volvió a presentarse un último sismo de magnitud 4.5, los cuales se habrían sentido en algunas poblaciones ecuatorianas.

Las autoridades de Perú y Ecuador han reportado los sismos, pero no se han presentado emergencias derivadas del fenómeno natural, por lo que hay un parte de tranquilidad tras los recientes acontecimientos en diferentes regiones de Latinoamérica.