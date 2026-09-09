Video | Dejan caer de una camilla a hombre de la tercera edad en Brasil

El video, que se ha vuelto viral en redes sociales, muestra cómo los paramédicos no tomaron las medidas preventivas necesarias para el traslado del paciente.

El paciente cayó de la camilla antes de ingresar a la ambulancia

Las fuertes imágenes quedaron registradas en una cámara de seguridad el pasado 7 de septiembre en São Sebastião do Paraíso, Brasil, cuando el paciente iba a ser trasladado al hospital más cercano. Los camilleros encargados salieron de la residencia con el paciente en la camilla y en el video se puede observar cómo una de las ruedas se bloquea con el asfalto y provoca la caída del hombre enfermo.

Inmediatamente, uno de los responsables de la ambulancia levanta al hombre, en evidente debilidad, y con ayuda de familiares que estaban dentro de la casa, lo vuelven a ubicar en la camilla; se aseguran de que quede bien ubicado y finalmente logran ingresar a la ambulancia.

Fuertes críticas a la camillera encargada

Tras la difusión del video, hay indignación por parte de los usuarios, ya que consideran que la manera de actuar de la camillera que estaba en la escena no fue la adecuada y tiene alta responsabilidad en el accidente; mientras hacen el traslado, la mujer solo tiene una mano sosteniendo la camilla y, una vez que el hombre cae, no reacciona rápido para ayudar a su compañero.

Además, se menciona que el paciente debía estar protegido por unos cinturones de seguridad para ser trasladado y en las imágenes no se observa ningún tipo de protección, por lo que los dos encargados están siendo fuertemente señalados.

Aún no se conoce el estado de salud del hombre y, según medios brasileros, la camillera habría sido apartada de su cargo.