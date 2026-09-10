Sobreviviente del terremoto regresó al edificio donde fue rescatado en Cali y esto fue lo que encontró

El terremoto cambió para siempre el paisaje de varios sectores de Cali. En lugares como Cuarto de Legua, las calles permanecen cerradas y las cintas de peligro rodean edificios que, aunque todavía permanecen en pie, deberán ser demolidos por los daños que sufrieron.

Hasta el momento, 11 estructuras han sido reportadas y cuentan con el concepto de expertos que determina que deben ser derribadas.

Entre ellas está el conjunto residencial Guadalupe, pero también otros edificios que se convirtieron en símbolo de la magnitud de la emergencia.

Uno de los primeros en ser demolido fue el edificio María Mercedes Lloreda, una estructura de cinco pisos que tuvo que ser evacuada después de resultar gravemente afectada.

Pero detrás de sus paredes hay historias de personas que lograron sobrevivir. Una de ellas es la de René.

Sobreviviente en Cali contó cómo fue rescatado por cuatro jóvenes

El hombre recuerda que durante el movimiento telúrico solo podía escuchar cómo las estructuras se desplomaban a su alrededor.

Yo decía, ya no más, ya no más, ya no más, cálmate, ya no más(...? Cuando comienzan a caerse cosas y a caerse cosas, y la bulla y caiga y caiga cosas, yo dije, Dios mío, me llegó el fin.

Fue ahí cuando ocurrió algo que, paradójicamente, terminó ayudando a que pudiera ser encontrado. Una pared cayó sobre varios vehículos, pero dejó un espacio que permitió que quienes estaban afuera pudieran verlo y llegar hasta él.

Desafortunadamente para ellos, cayó encima de los carros, pero afortunadamente para mí, eso permitió que ellos me vieran y me rescataran.

¿Quiénes fueron los que le salvaron la vida?

Mientras René permanecía atrapado, cuatro jóvenes llegaron hasta el lugar para intentar sacarlo.

Según recuerda el sobreviviente, los hombres le explicaron que eran residentes de una vivienda cercana y comenzaron las maniobras para ponerlo a salvo.

Uno de ellos sostuvo una escalera mientras otro logró ingresar por una ventana para llegar hasta donde estaba René. Después lo cargaron y lo llevaron hasta las escaleras.

Otro de los jóvenes, pese al riesgo que representaba la estructura, se acercó para ayudarlo a salir.

El otro llegó exponiendo su vida y me dijo: móntese aquí.

Así fue como René consiguió salir con vida de aquel edificio que, horas antes, había sido su hogar y que posteriormente se convertiría en el primer inmueble demolido tras el terremoto en Cali.

¿Qué encontró al volver al que era su hogar?

Ahora, un mes después de la tragedia, René regresó al lugar. Ya no encontró el edificio de cinco pisos en el que vivió durante ocho años. En su lugar estaban las máquinas utilizadas para retirar los restos de la estructura.

Con nostalgia, señaló el punto donde alguna vez estuvo la entrada principal. Luego ubicó el que fue su apartamento y recordó que su vivienda estaba en la parte central de la edificación, justamente donde ahora trabajan las retroexcavadoras.

Hasta al frente de aquí quedaba el apartamento 207 que yo habité por ocho años.

El lugar donde construyó parte de su vida quedó reducido a escombros.