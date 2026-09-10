CANAL RCN
Colombia Video

Sobreviviente del terremoto regresó al edificio donde fue rescatado en Cali y esto fue lo que encontró

René quedó atrapado entre los escombros durante el terremoto que sacudió a Cali. Un mes después volvió al lugar que fue su hogar.

Valentina Bernal

septiembre 10 de 2026
07:16 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El terremoto cambió para siempre el paisaje de varios sectores de Cali. En lugares como Cuarto de Legua, las calles permanecen cerradas y las cintas de peligro rodean edificios que, aunque todavía permanecen en pie, deberán ser demolidos por los daños que sufrieron.

Hasta el momento, 11 estructuras han sido reportadas y cuentan con el concepto de expertos que determina que deben ser derribadas.

Entre ellas está el conjunto residencial Guadalupe, pero también otros edificios que se convirtieron en símbolo de la magnitud de la emergencia.

VIDEO | Chef asesinó con cuchillo "mataganado" a un hombre que lo contrató para una cena de cumpleaños en Ubaté
RELACIONADO

VIDEO | Chef asesinó con cuchillo "mataganado" a un hombre que lo contrató para una cena de cumpleaños en Ubaté

Uno de los primeros en ser demolido fue el edificio María Mercedes Lloreda, una estructura de cinco pisos que tuvo que ser evacuada después de resultar gravemente afectada.

Pero detrás de sus paredes hay historias de personas que lograron sobrevivir. Una de ellas es la de René.

Sobreviviente en Cali contó cómo fue rescatado por cuatro jóvenes

El hombre recuerda que durante el movimiento telúrico solo podía escuchar cómo las estructuras se desplomaban a su alrededor.

Yo decía, ya no más, ya no más, ya no más, cálmate, ya no más(...? Cuando comienzan a caerse cosas y a caerse cosas, y la bulla y caiga y caiga cosas, yo dije, Dios mío, me llegó el fin.

Fue ahí cuando ocurrió algo que, paradójicamente, terminó ayudando a que pudiera ser encontrado. Una pared cayó sobre varios vehículos, pero dejó un espacio que permitió que quienes estaban afuera pudieran verlo y llegar hasta él.

Desafortunadamente para ellos, cayó encima de los carros, pero afortunadamente para mí, eso permitió que ellos me vieran y me rescataran.

¿Quiénes fueron los que le salvaron la vida?

Mientras René permanecía atrapado, cuatro jóvenes llegaron hasta el lugar para intentar sacarlo.

Según recuerda el sobreviviente, los hombres le explicaron que eran residentes de una vivienda cercana y comenzaron las maniobras para ponerlo a salvo.

Cayó el hombre que habría abusado y causado la muerte de un bebé en Pereira: revelaron el dictamen de Medicina Legal
RELACIONADO

Cayó el hombre que habría abusado y causado la muerte de un bebé en Pereira: revelaron el dictamen de Medicina Legal

Uno de ellos sostuvo una escalera mientras otro logró ingresar por una ventana para llegar hasta donde estaba René. Después lo cargaron y lo llevaron hasta las escaleras.

Otro de los jóvenes, pese al riesgo que representaba la estructura, se acercó para ayudarlo a salir.

El otro llegó exponiendo su vida y me dijo: móntese aquí.

Así fue como René consiguió salir con vida de aquel edificio que, horas antes, había sido su hogar y que posteriormente se convertiría en el primer inmueble demolido tras el terremoto en Cali.

¿Qué encontró al volver al que era su hogar?

Ahora, un mes después de la tragedia, René regresó al lugar. Ya no encontró el edificio de cinco pisos en el que vivió durante ocho años. En su lugar estaban las máquinas utilizadas para retirar los restos de la estructura.

Con nostalgia, señaló el punto donde alguna vez estuvo la entrada principal. Luego ubicó el que fue su apartamento y recordó que su vivienda estaba en la parte central de la edificación, justamente donde ahora trabajan las retroexcavadoras.

Hasta al frente de aquí quedaba el apartamento 207 que yo habité por ocho años.

El lugar donde construyó parte de su vida quedó reducido a escombros.

Joven de 17 años ingresó armado a un colegio de Medellín: realizó varios disparos y se autolesionó
RELACIONADO

Joven de 17 años ingresó armado a un colegio de Medellín: realizó varios disparos y se autolesionó

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fiscalía General de la Nación

Juliana Guerrero rompe el silencio tras ser condenada por títulos falsos: “Perdón al país”

Temblor en Colombia

Gobierno anunció la firma de once nuevos decretos en el marco de la emergencia económica

Medellín

Ministerio de Educación activa protocolos tras incidente con arma en colegio de Medellín

Otras Noticias

Finanzas personales

Usuarios de reconocido banco tendrán importante beneficio con este supermercado: de esto se trata

Desde el pasado 9 de septiembre, los clientes podrán acceder a ello.

Horóscopo

Horóscopo de hoy, 10 de septiembre de 2026: así le irá a cada signo

Conozca las predicciones para los 12 signos del zodiaco este jueves en temas de amor, trabajo, dinero y bienestar.

Fútbol Profesional Colombiano

Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Betplay: ¡habrá clásico paisa!

Argentina

Video | Futbolista senior en Argentina golpea a juez de línea y lo deja inconsciente

Ministerio de Salud

Ocho hospitales colombianos entre los mejores de América Latina: así le fue al país en el ranking IntelLat 2026