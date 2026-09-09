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Ocho hospitales colombianos entre los mejores de América Latina: así le fue al país en el ranking IntelLat 2026

El informe realizado por la consultora especializada en estudios de inteligencia y en temas de salud, analiza el desempeño de los hospitales en términos de gestión clínica y gestión general.

Foto: Magnific

Noticias RCN

septiembre 09 de 2026
08:11 p. m.
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Se conocieron los resultados del ranking de los mejores Hospitales y Clínicas de América Latina del 2026 y según el informe, algunos del territorio nacional están entre los primeros 30.

El informe, realizado por IntelLat, consultora especializada en estudios de inteligencia y en temas de salud, analiza el desempeño de los hospitales en términos de su gestión clínica y gestión general.

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Además, estudia nueve aspectos: la seguridad y resultados clínicos; las personas, la gestión de conocimiento, su eficiencia operacional y financiera; la tecnología, los servicios de Telemedicina, servicios ambulatorios y Home Hospital; Sostenibilidad, la experiencia del paciente y el prestigio.

“Cada dimensión del estudio está compuesta de diferentes indicadores cuantitativos y cualitativos. En ambos tipos de indicadores se asigna el máximo puntaje (100) al hospital que tiene el mayor puntaje en ese indicador específico. El resto de los indicadores por hospital se calcula como proporción de este valor máximo”, explican.

Los hospitales colombianos que se destacaron en el ranking

Según el listado el hospital colombiano con mejor puntuación fue la Fundación Santa Fe de Bogotá que se ubicó en el tercer puesto. Con un porcentaje del 85.1 quedó por debajo del del Hospital Israelita Albert Einstein de Brasil que obtuvo un 97.80% y el Hospital Italiano de Argentina con un 88.6.

Por otro lado, dentro del top 10 también se ubicó el Hospital Internacional – FCV en la posición número 7 con un puntaje de 80.46 y en la número ocho, la Fundación Cardioinfantil La Cardio que obtuvo un puntaje de 79.81.

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Por otro lado, la Clínica Imbanaco, de Cali, ocupó el puesto 11; el Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín, se ubicó en el 17; la Clínica Reina Sofía Colsanitas, de Bogotá, apareció en el 22; el Hospital de San Vicente Fundación, de Medellín, está en la posición 24; y Méderi Hospital Universitario, de Bogotá, ocupó el puesto 25.

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