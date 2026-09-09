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Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Betplay: ¡habrá clásico paisa!

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Definido el cuadro de cuartos de final en la Copa Betplay.

Noticias RCN

septiembre 09 de 2026
10:03 p. m.
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Este miércoles 9 de septiembre se definieron algunos de los clasificados a los cuartos de final de la Copa Betplay; Atlético Nacional, América, Independiente Medellín, Once Caldas, Llaneros e Inter de Bogotá confirmaron su presencia entre los 8 mejores del torneo.

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Por los octavos de final, solo resta por disputarse el partido entre Barranquilla y Millonarios, mientras que Independiente Santa Fe y Unión Magdalena deben jugar el partido de vuelta de la primera fase que ha tenido que ser reprogramado por diferentes motivos de fuerza mayor; el ganador de esa serie, se enfrentará a Fortaleza en cuartos de final.

¿Cómo queda el cuadro de cuartos de final?

El partido más atractivo de esta fase lo protagonizarán Atlético Nacional e Independiente Medellín en una nueva edición del clásico antioqueño; el ganador de la serie jugará en semifinales ante el ganador de Once Caldas vs. Fortaleza/Santa Fe/Unión Magdalena.

Por el otro lado del cuadro, ya hay un duelo confirmado: Internacional de Bogotá recibirá a Llaneros; el ganador de esa serie se enfrentará al vencedor de América vs. Barranquilla/Millonarios.

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Cuartos de final también se jugarán a partido único

La Dimayor modificó el formato de juego para los octavos y cuartos de final de la Copa Betplay con el fin de aliviar el calendario que ha sufrido varias reprogramaciones por los eventos que han sucedido en el país; para las dos fases, se jugará solo un partido y no será a ida y vuelta, como estaba previsto.

Para definir la localía, se decidió que si hay enfrentamiento entre un club de la A con uno de la B, el local sería el de segunda división y, si el duelo es entre dos clubes de primera división, el local será el que mejor esté ubicado en la tabla de reclasificación.

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