Usuarios de reconocido banco tendrán importante beneficio con este supermercado: de esto se trata

El reconocido banco, Nu Colombia, anunció una alianza estratégica con la cadena de supermercados D1. Gracias a esta colaboración, los clientes de la entidad financiera digital podrán realizar retiros de dinero en efectivo directamente en los puntos de pago de la tienda, utilizando únicamente su teléfono celular mediante la lectura de un código QR y eliminando por completo la necesidad de portar una tarjeta débito física.

La medida, que ya ha comenzado a desplegarse de manera gradual en todo el territorio nacional, aprovecha la densa infraestructura de Tiendas D1, la cual suma cerca de 2.800 establecimientos distribuidos en más de 540 municipios y 28 departamentos de Colombia.

De esta forma, el celular se convierte en la única herramienta para acceder a fondos de manera inmediata mientras las personas realizan sus compras del hogar o transitan por su rutina diaria.

¿Cuál es el límite permitido por transacción?

Para garantizar estándares de seguridad y un flujo de caja eficiente en las cajas del supermercado, Nu Colombia y D1 han fijado un monto máximo de retiro de hasta $700.000 colombianos por operación. Si un usuario requiere una cifra superior, deberá programar transacciones adicionales o consultar los límites diarios fijados en su cuenta desde la propia aplicación móvil.

Esta cobertura ampliada beneficia a más de 5 millones de colombianos que ya cuentan con servicios de Nu en el país, reduciendo significativamente la dependencia de los cajeros automáticos tradicionales que suelen cobrar tarifas adicionales o presentar fallas de disponibilidad.

¿Cómo funciona el retiro sin tarjeta física?

El proceso de retiro ha sido diseñado para ser rápido, intuitivo y dinámico. A continuación, se detalla el procedimiento que deben seguir los usuarios en el establecimiento:

Atención en caja: Diríjase a cualquier caja de una Tienda D1 habilitada e infórmele al cajero que desea realizar un retiro de dinero en efectivo con su cuenta de Nu. Indique la cifra exacta a retirar (hasta $700.000).

Acceso a la app de Nu: En su teléfono inteligente, abra la aplicación oficial de Nu. Ubique la opción "Retirar" en el menú principal y luego elija la alternativa "En D1 con QR".