Video | Futbolista senior en Argentina golpea a juez de línea y lo deja inconsciente

El lunes 7 de septiembre se presentó un fuerte caso de intolerancia en la Liga Senior del Fútbol Argentino cuando uno de los jugadores del club San Miguel le propinó un duro golpe en la cabeza al juez asistente Pablo Valles, dejándolo inconsciente, y tuvo que ser trasladado a un hospital.

El partido, que se disputaba entre Racing Club y San Miguel en el predio Tita Mattiussi del club local, se encontraba igualado 3-3 cuando una falta sancionada por el juez de línea, a los 23 minutos del segundo tiempo, provocó la violenta reacción del jugador Raúl Hernán García, que obligó al juez central a suspender el partido debido a la gravedad de la situación.

Ejemplar sanción para el agresor

Un día después de lo sucedido, la Liga Senior de Fútbol Argentino publicó un comunicado oficial para determinar las sanciones correspondientes por los hechos presentados durante el juego: el agresor Raúl García fue sancionado con expulsión definitiva y perpetua de toda competencia, torneo o actividad organizada por la liga; además, el club San Miguel Senior, a pesar de manifestar su repudio ante lo ocurrido, también fue expulsado de manera inmediata e irrevocable de todas las competencias oficiales de la liga.

En el comunicado, la competición reafirma "su postura de tolerancia cero frente a cualquier acto de violencia que atente contra el espíritu deportivo, la integridad física y el respeto hacia las autoridades arbitrales, jugadores y público en general".

Los dos clubes involucrados también se manifestaron después de lo sucedido, rechazando contundentemente este tipo de actos en cualquier competencia deportiva y expresaron su solidaridad con el juez afectado.

Liga Senior del Fútbol Argentino

La liga senior, que reúne a exjugadores profesionales y amateurs en tres categorías distintas, cuenta con la participación de grandes clubes argentinos como River, Racing, San Lorenzo o Independiente.

La competición, que cuenta con diferentes copas y ligas a lo largo del año, se divide en las siguientes categorías: