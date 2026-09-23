Panamá pide apoyo a la ONU para construir un embalse que garantice la operación del Canal

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió este miércoles a las Naciones Unidas apoyo para la construcción de un nuevo embalse que permita garantizar la operación del Canal de Panamá, una vía por la que transita cerca del 5 % del comercio marítimo mundial.

Panamá pide apoyo financiero para proyecto en el Canal

Durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, Mulino señaló que el Canal enfrenta los efectos del cambio climático, particularmente por la disminución de las lluvias y los periodos de sequía asociados al fenómeno de El Niño.

El Canal de Panamá funciona con agua de lluvia que es almacenada en dos lagos artificiales. La reducción de sus niveles ha obligado a las autoridades a tomar medidas para preservar el recurso hídrico necesario para garantizar la operación de la vía.

Como consecuencia, el tránsito diario de embarcaciones fue reducido de 36 a 32 buques, mientras las autoridades panameñas no descartan implementar nuevas restricciones si las condiciones hídricas lo hacen necesario.

Mulino calificó al Canal como una “vía estratégica para el mundo libre” y sostuvo que la infraestructura está sufriendo las consecuencias del cambio climático.

El mandatario destacó que el proyecto para construir un nuevo embalse constituye una “obra millonaria” que permitiría dar mayor certeza al comercio internacional.

Panamá pide financiación internacional

Durante su intervención, Mulino planteó que la comunidad internacional financia proyectos destinados a reducir las emisiones de carbono responsables del calentamiento global, mientras que, según afirmó, Panamá no recibe ayuda económica para enfrentar las consecuencias que este fenómeno genera sobre el Canal.

“Nosotros no nos beneficiamos de ayuda económica alguna, a pesar que retiramos más carbono del que producimos”, señaló el presidente panameño.

En ese sentido, pidió a las Naciones Unidas respaldar iniciativas que, según su planteamiento, tengan objetivos de desarrollo y sean responsables desde los puntos de vista social y ambiental.

Las autoridades panameñas estiman que la construcción del embalse de Río Indio tendría un costo aproximado de 1.600 millones de dólares.

De acuerdo con el proyecto, las obras comenzarían en 2028 y estarían orientadas a garantizar el suministro de agua necesario para mantener la operación del Canal de Panamá.

Sin embargo, la iniciativa también enfrenta cuestionamientos debido a su impacto sobre las comunidades de la zona. El proyecto contempla el desplazamiento de aproximadamente 2.000 personas, debido a que sus tierras quedarían inundadas con la construcción del embalse.

Habitantes y organizaciones ambientalistas se han opuesto al proyecto por sus posibles consecuencias sociales y ambientales.

Frente a estas críticas, Mulino sostuvo que es necesario avanzar con la iniciativa y cuestionó a organizaciones que, según afirmó, ejercen presiones sobre el Gobierno bajo argumentos de carácter social y ambiental.